Şoförlerden konvoylu destek - Son Dakika
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Şoförlerden konvoylu destek

7 saat önce

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından şehitleri anma ve Barış Pınarı Harekatı'na destek amacı yaklaşık bin araçlık konvoy geçişi düzenledi.

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Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından şehitleri anma ve Barış Pınarı Harekatı'na destek amacı yaklaşık bin araçlık konvoy geçişi düzenledi.


Ankara-Yozgat Karayolundan başlayan konvoy lise caddesinden devam ederek Cumhuriyet Meydanında son buldu.


Cumhuriyet meydanında saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı İlhami Bakıcı basın açıklaması yaptı.


Başkan İlhami Bakıcı yaptığı basın açıklamasında, "Selam Olsun Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize Selam Olsun Şehadet Şerbeti içen 34 tane vatan evladına. Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçlerinin yapmış olduğu bu kahpe saldırıyı lanetliyor Odamız üyeleri adına kınıyorum. Devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Şehitlerimize saygı gösteriyoruz ve devletimizin yapmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatını gönülden destekliyoruz. Üstlendiğimiz bu sorumluluk gereği şehitlerimize saygı ve Bahar Harekatını destekleme adına bu konvoyu tertiplemiş olduk. Rabbim devletimize Ordumuza ve polisimize güç versin" diye konuştu.


Düzenlenen program sonunda tüm şehitler için Kur'an tilaveti yapıldı. - YOZGAT

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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