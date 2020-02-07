Şoförlere alkol denetimi, otobüslerin yakıtına marker testi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şoförlere alkol denetimi, otobüslerin yakıtına marker testi - Son Dakika

Şoförlere alkol denetimi, otobüslerin yakıtına marker testi

6 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde artan kazalar dolayısıyla otogar çıkışında trafik denetimi yaptı.

Şoförlere alkol denetimi, otobüslerin yakıtına marker testi, System.String[]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde artan kazalar dolayısıyla otogar çıkışında trafik denetimi yaptı. Otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyaran ekipler, evrak kontrolü de yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de marker cihazıyla 10 numara yağ denetimi yaptı.


Trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Otogarında şehirlerarası otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyardı. Özellikle yolcuları 'emniyet kemeri' konusunda uyaran ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıtarak, yolcuların uyması gereken kuralları anlattı. Otobüs şoförlerine de alkol testi yapan ve evraklarını kontrol eden ekipler, onları da hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Durdurulan araçların lastikleri de tek tek kontrol edilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'marker' cihazıyla 10 numara yağ denetimi yapıldı.


Kontrollerde şoförlerin ve araçların eksiği bulunmazken, ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimleri sürdüreceği öğrenildi.


Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı Yunus Karaaslan, vatandaşların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bugün de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde denetim yaptıklarını kaydeden Karaaslan, "Bu uygulamayı son zamanlarda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yapmış olduğu kazaların artmasından dolayı yapıyoruz. KOM Şube Müdürlüğü ile beraber koordineli olarak bu çalışmayı yürütüyoruz. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından marker cihazıyla 10 numara yağ denetimi yapıyorlar. Eğer bu denetimlerde 10 numara yağ tespit edilirse, araçların otogardan çıkışına müsaade etmiyoruz. Bunun dışında yolcularımıza ve şoförlerimize gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle kemer takılması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konusunda şoförlerimize gerekli ikazlar yapılıyor. Ayrıca aracın dış donanımında lastikler kontrol ediliyor. En sonda sürücünün alkol kontrolü yapıldıktan sonra da eğer bir eksiklik, bir sıkıntı yoksa kazasız ve belasız bir şekilde ulaşabilecekleri noktalara uğurluyoruz" dedi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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