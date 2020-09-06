Şoförlere 'güvenli sürüş eğitimi' - Son Dakika

Şoförlere 'güvenli sürüş eğitimi'

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 saat esasıyla çalışan ve gece gündüz demeden uzun mesafeler kat eden Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki şoförlere yönelik 'güvenli ve defansif teknikleri' eğitimi düzenledi.

Şoförlere 'güvenli sürüş eğitimi', System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 saat esasıyla çalışan ve gece gündüz demeden uzun mesafeler kat eden Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki şoförlere yönelik 'güvenli ve defansif teknikleri' eğitimi düzenledi.

Ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan personelin daha donanımlı hale gelebilmesi amacıyla eğitim programları düzenliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 7/24 esasıyla uzun ve kısa mesafe demeden Türkiye'nin her yerine cenazeleri ulaştıran personele yönelik 'Güvenli ve defansif teknikleri' eğitimleri verildi. Trafikte yaşanacak olumsuzlukları en aza indirmek ve trafik kazalarına sebep olabilecek durumları ortadan kaldırmak amacıyla verilen eğitimlerden, bir hafta boyunca toplam 30 personel yararlandı. Uzman isimlerden teorik ve pratik eğitimler alan personele, bizzat sürücünün kendi algılarıyla oluşan 'güvenli sürüş' ile trafikteki diğer sürücülerin yaptıkları hataları tolere edici 'defansif sürüş' teknikleri anlatıldı.

Yunuseli Havalimanındaki uygulamalı eğitimde personelden, cenaze araçlarıyla engellere çarpmadan araç sürmeleri istendi. Uzmanların denetiminde direksiyona geçen şoförler, verilen talimatlara uyarak eğitimi tamamladı.

Türk Sürüş Akademisi Genel Müdürü ve Fahri Trafik Müfettişi Selçuk Dedeoğlu, teorik ve pratik eğitimlerde 'güvenli' ve 'defansif' sürüşün aktarıldığını söyledi. Sürücülerin özellikle geceleri çok yolculuk yaptığını ve uzun yola gittiğini belirten Dedeoğlu, uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele teknikleri, hangi yiyeceklerin uyku getirip getirmediği, kronik hastalıkların etkileri konularında bilgiler verildiğini ifade etti. Eğitim başında ve sonunda iki adet test uygulandığını dile getiren Dedeoğlu, "Sürücülerimize ayrıca manevra hareketleri, geri geri park etme, yanaşma, direksiyon hakimiyeti, ABS-ESP frenleme teknikleri ve aracın verdiği tepkiler gösterildi. Eğitimin sonunda her sürücü hakkında değerlendirme raporu hazırlandı. Eğitimlerde hedef, daha bilinçli, daha bilgili ve doğru kararlar vererek hareket eden sürücüler olmalarıdır. Eğitimden sonra geldikleri mevcut durum da yönetime raporlanacaktır" dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi ve acılı günlerinde her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatları doğrultusunda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki cenaze nakil araçları filosunu yenilediklerini hatırlatan Fidan, 24 saat çalışma prensibiyle vatandaşa hizmet edildiğini belirtti. Cenaze nakil araçların kullanacak personele yönelik güvenli sürüş teknikleri eğitimlerini de tamamladıklarını anlatan Fidan, gece gündüz demeden Bursalılara hizmeti sürdüreceklerini ifade etti. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şoförlere 'güvenli sürüş eğitimi' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı "Babam ölmemi istiyor" diyerek intihar etmişti! Gözaltına alınan baba serbest kaldı Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 50 liradan satıyor Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti Geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayan KPSS adayı, dakikalarca kapıyı yumrukladı KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi KPSS sınavına gidebilmek için yola çıkan araçlar çarpıştı, 2 aday sınava giremedi Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Ezan sesi duyamayan mahalleliden ilginç çözüm! Caminin minaresini yüksek bir binanın çatısına yaptılar Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz         
09:22
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim         
01:57
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı         
17:18
Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak         
16:40
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok         
15:48
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı         
13:24
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 13:30:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şoförlere 'güvenli sürüş eğitimi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei