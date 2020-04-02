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Şoförlerin ‘14 gün karantina’ derdine çözüm geldi
31 dakika önce
Sınır kapılarında şoförlerin 14 gün karantiya alınması nedeniyle oluşan sıkıntılara çözüm geldi.
Sınır kapılarında şoförlerin 14 gün karantiya alınması nedeniyle oluşan sıkıntılara çözüm geldi. Sağlık Bakanlığı, Kapıkule'de hızlı tanı sağlayan PCR testi yapılması için mobil laboratuvar kurulmasına onay verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:51
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