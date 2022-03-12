Esenyurt'ta kaza ucuz atlatıldı, o anlar kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta kaza ucuz atlatıldı, o anlar kamerada

Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kar yağışı sırasında rampa aşağı kaymaya başlayan otomobil yokuş çıkan servis aracına doğru kayarak ilerledi. Yaşanan olayda şoförlerin ustalıkla ani manevra yapması feci kazayı önlerken, kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren ve bu akşam saatlerinde de şiddetlenerek artan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde kar yağışı sırasında rampa aşağı inen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yokuş yukarı çıkan servis aracına doğru ilerledi. Bu sırada iki aracın şoförleri ani manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtulurken, otomobil sürücüsü ise yol kenarındaki beton bloka çarparak kazayı hafif bir şekilde atlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.