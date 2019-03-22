Son Dakika Haberleri: Şoförsüz Kaza

Şoförsüz Kaza

18 dakika önce

Bursa'da freni boşalan inşaat malzemesi yüklü tır, ticari arac ı hurdaya çevirdi.

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Bursa'da freni boşalan inşaat malzemesi yüklü tır, ticari arac ı hurdaya çevirdi.

İlginç kaza Orhaneli'nin Göynükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde duran inşaat malzemesi yüklü 16 AEF 779 plakalı tırın frenleri boşaldı. Tır yokuş aşağı arkaya doğru, şoförsüz vaziyette hareket etmeye başladı. Freni boşalan ve hızla bayır aşağı hareket eden tır, 16 N 3564 plakalı park halinde olan ticari taksiye çarparak durabildi. Şans eseri iki araçta da insan olmaması can kaybını önledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:09 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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