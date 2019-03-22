Şoförsüz Kaza
18 dakika önce
Bursa'da freni boşalan inşaat malzemesi yüklü tır, ticari arac ı hurdaya çevirdi.
Bursa'da freni boşalan inşaat malzemesi yüklü tır, ticari arac ı hurdaya çevirdi.
İlginç kaza Orhaneli'nin Göynükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde duran inşaat malzemesi yüklü 16 AEF 779 plakalı tırın frenleri boşaldı. Tır yokuş aşağı arkaya doğru, şoförsüz vaziyette hareket etmeye başladı. Freni boşalan ve hızla bayır aşağı hareket eden tır, 16 N 3564 plakalı park halinde olan ticari taksiye çarparak durabildi. Şans eseri iki araçta da insan olmaması can kaybını önledi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:09 Kaynak: İHA
Başkent'te Kamyonu TIR'a Bağlayıp Çalan Hırsızlar Pes Dedirtti
Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar
Diyarbakır'daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var