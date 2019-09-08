Son Dakika Haberleri: 'Şoförüm' dedi, ambulansı kaçırdı
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'Şoförüm' dedi, ambulansı kaçırdı

1 saat önce

'Şoförüm' dedi, ambulansı kaçırdı Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı alıp kaçıran şahıs, polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı Gözaltına alınan şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldüMERSİN - Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı kaçıran şahıs,...

'Şoförüm' dedi, ambulansı kaçırdı

Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı alıp kaçıran şahıs, polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı

Gözaltına alınan şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü

MERSİN - Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı kaçıran şahıs, polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı. Şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta getiren bir ambulans, hastane önünde park halinde iken 'aracın şoförüyüm' diye yanına gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. Gerçek şoförün dışarı çıkmasıyla olay ortaya çıkarken, polis şahsı yakalamak için harekete geçti. Sirenleri ve arka kapısı açık bir şekilde seyir halinde olan ambulansı, Serbest Bölge otoban gişelerinde durduruldu. Kimliği açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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