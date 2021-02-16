Şoförün dikkati olası faciayı önledi - Son Dakika

Şoförün dikkati olası faciayı önledi

16.02.2021 15:50
Şoförün dikkati olası faciayı önledi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüslerinde şoförlük yapan Emre Dirican, sefer sırasında bir evde çıkan yangını, otobüsündeki yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüslerinde şoförlük yapan Emre Dirican, sefer sırasında bir evde çıkan yangını, otobüsündeki yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Kahraman şoförün dikkati bir facianın yaşanmasını önledi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş.'de şehir içi toplu ulaşım şoförü olan Emre Dirican, Gürsu-Varsak KC35A hattında 07 AAV 08 plakalı halk otobüsü ile sefer yaparken Altınova Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki durakta yolcu indirdi. Bu sırada durak yakınındaki iki katlı bir evin ikinci kat girişindeki balkonundan dumanlar ve alevlerin yükseldiğini gördü. Halk otobüsünü park eden Dirican, otobüste bulunan yangın tüpünü kaptığı gibi eve koşarak, balkondaki yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevleri söndüren Emre Dirican, olası bir facianın önüne geçti. Yangının, soba kovasından balkona boşaltılan kül içindeki kor kalıntılarının, plastik sandalye ve masayı tutuşturmasından dolayı çıktığı tespit edildi.

Otobüs Şoförü Emre Dirican, durakta yolcu bıraktığı sırada dumanları gördüğünü ifade ederek, "İlk başta dumanları ikinci katta görünce mangal yakıyorlar sandım. Biraz daha dikkatli bakınca ateşlerin büyümeye başladığını gördüm. Otobüste bulunan yangın tüpünü alarak acilen yangının olduğu alana gittim ve söndürmeyi başardım" dedi.

Ev sahibinin haberi yoktu

Ayrıca yangına müdahale ettikten sonra evin kapısını çaldığını ve yangından ev sahibinin haberi olmadığın aktaran Dirican, "Ev sahibi dışarıya çıkınca şok oldu çünkü her yerde dumanlar vardı. Beni görünce şaşırdılar onlara biraz daha dikkatli olmalarını söyledim. Sağ olsun Antalya Ulaşım A.Ş. bize yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi aldırdılar verdikleri eğitim bu gün bir faciayı önledi" diye konuştu.

Ev sahibi kadın, "Sabah sobanın küllerini daha sonra çöpe atmak için balkona bırakmıştım. Hava biraz rüzgarlıydı ateşler balkondaki eşyalara sıçramış. 3 çocuğumla içerdeydik hiç farkına varamadık. Sağ olsun şoför arkadaşımız görmüş, ateşi söndürmüş. Kendisine çok çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Şoförün dikkati olası faciayı önledi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şoförün dikkati olası faciayı önledi - Son Dakika


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