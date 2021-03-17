Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi - Son Dakika

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Aksaray'a giden 42 FM 552 plakalı tır, Acıgöl ilçesinde sürücüsü İlhan B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Haber verilmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır şoförü İlhan B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altınına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR