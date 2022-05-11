Şoförün E-5'e indirdiği yolcuya motosiklet çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Şoförün E-5'e indirdiği yolcuya motosiklet çarptı

11.05.2022 14:17

Kadıköy'de kullandığı güzergahının dışına çıkan şoför, E-5'e indirdiği yolcuya motosiklet çarptı. Yola savrulan yolcu, minibüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

Kadıköy'de akıl almaz bir olay yaşandı. Kullandığı dolmuşun güzergahının dışına çıkan şoför, yolcusunu E-5'e indirdi. Otobana inen yolcuya ise motosiklet çarptı. Yola savrulan yolcu, minibüs şoförü tarafından hastaneye götürülürken, yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy E-5 karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada Gebze-Harem seferi yapan bir minibüs şoförü, yan yol trafiğine girmemek için güzergahını değiştirip E-5'te yolcu indirdi. O esnada emniyet şeridinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda indirilen yolcuya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu bariyerlere savrulurken, yaralanan yolcuyu minibüs şoförü hastaneye götürdü. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı motosikletli sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de güzergah dışına çıkan dolmuşçunun E-5'e indirdiği yolcuya motosiklet çarptı

"KENDİ GÜZERGAHINDA YOLCU İNDİRMEDİ"

Motosiklet sürücünün arkadaşı Erhan Korkut kaza hakkında, "Minibüsçü kendi güzergahında yolcu indirmedi. Yolcu indirme yeri yan yoldur. Ama minibüsçü geldi, E-5'in tam ortasına emniyet şeridine yolcu indirdi. Gelen motosikletli arkadaş da ona çarptı. Minibüs şoförü yaralı yolcuyu götürdü. Motosikletli arkadaşımızı da hastaneye kaldırdık. Bunun cezasız kalmamasını istiyorum. Minibüs şoförünün kesinlikle gözaltına alınıp gerekenin neyse yapılmasını istiyorum. Çünkü arkadaşımızın hayatını tehlikeye attı. Arkadaşımız burada bariyerlerde ölebilirdi. Çünkü motor kazasında biz kendimiz kaza yaptığımız zaman kaporta biziz. Ama araba sonuçta bir 4 tekerlek üzerinde gidiyor. Biz 2 teker üzerinde gidiyoruz. Böyle olmaması lazım" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Hakkari'de trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Motosiklet, Kadıköy, Minibüs, E 5, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şoförün E-5'e indirdiği yolcuya motosiklet çarptı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:57 Adana'nın meşhur 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcısı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
14:21 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan asgari ücret çıkışı: En az 5 bin 225 TL olmalıdır
14:13 AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: Şoförün E-5'e indirdiği yolcuya motosiklet çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement