Şoförün Kalp Krizi Geçirdiği Öğrenci Servisi Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Herkes Kaza Yaptı Sandı, Sağlık Ekiplerini Görünce Kalkıp Selfie Yaptı

Kız ve Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi