Şoförün Manevrası Faciayı Önledi
1 saat önce
Şoförün manevrası faciayı önlediİZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederken sürücü, diğer araçlara çarpmamak için tankeri yoldan çıkardı ve olası bir facianın önüne geçti.
Şoförün manevrası faciayı önledi
İZMİR - İzmir
'in Selçuk
ilçesinde, tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederken sürücü, diğer araçlara çarpmamak için tankeri yoldan çıkardı ve olası bir facianın önüne geçti.
Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk Çamlık
Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 KT 2917 plakalı tankerin sürücüsü İsmail Kazankaya
, İzmir yönüne seyrederken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tanker sürücüsü, büyük bir kazaya sebebiyet vermemek için kamyonu yolun kenarında bulunan yeşillik alana sürdü ve öyle durabildi. Kazankaya, olayı hemen ekiplere bildirirken, yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak tanker kurtarıldı. Sürücü, benzin yüklü tankeri Aydın
'da boşalttığı ve İzmir'e dönmek için yola çıktığını söyledi. Sürücü İ.K.'nin yaptığı bu manevra olası bir facianın önüne geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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