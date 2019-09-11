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Şoförün unutkanlığı polisi alarma geçirdi

1 saat önce

Diyarbakır'da minibüs şoförünün yolcu indirdiği esnada unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi.

Şoförün unutkanlığı polisi alarma geçirdi, System.String[]

Diyarbakır'da minibüs şoförünün yolcu indirdiği esnada unuttuğu valiz polisi alarma geçirdi. Bomba ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri caddeyi trafiğe kapatırken, valizin yanına gelen şoför çantanın kendilerine ait olduğunu belirtince vatandaşlar rahat bir nefes aldı.


Olay, Kayapınar ilçesi Metropol semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre. Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen vatandaşın valizlerini indiren şoför Nezrettin Tunçtan, başka bir yolcunun valizini yolun ortasında unuttu. Minibüsün gitmesiyle valizi gören çevredeki vatandaşlar, bomba olma ihtimaline karşı güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, valizin bulunduğu yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, güvenlik şeridi çekti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenince valizi unutan şoföre haber verildi. Olay yerine gelen minibüs şoförü bomba olmadığını göstermek için kontrollü bir şekilde valizi boşalttı.


"Yolcu indirdik, çantayı unuttuk"


Minibüs şoförü Nezrettin Tunçtan, yolcu indirdiklerini ve valizi yolda unuttuklarını söyledi. Tunçtan, "Emniyet haber verdi, biz de çantamızı almaya geldik. Bitlis'ten geliyorduk, devletime teşekkür ederim, her zaman devletin yanındayız. Herkesin bu konuda duyarlı olması ve devletin yanında olması lazım" dedi.


Valizin alınması sonrası kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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