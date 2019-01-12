Şoförün, Yaya Geçidinde Bekleyen Köpeğe Yol Vermesi Kamerada

Şoförün, yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol vermesi kamerada Otobüs şoförü Burhan Parlak: "Ben onu köpek değil insan olarak görüyorum"BOLU - Bolu'da, yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol vermek için otobüsü durduran şoför Burhan Parlak, "köpeğin bana bakıp geçişi beni çok etkiledi" dedi.

Şoförün, yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol vermesi kamerada

Otobüs şoförü Burhan Parlak: "Ben onu köpek değil insan olarak görüyorum"



BOLU - Bolu'da, yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol vermek için otobüsü durduran şoför Burhan Parlak, "köpeğin bana bakıp geçişi beni çok etkiledi" dedi. Yaşanan olay, otobüs kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'ne bağlı Özel Halk Otobüsleri'nde 15 yıldır şoför olarak çalışan Burhan Parlak (39), aracıyla seyir halindeyken yaya geçidinde bir köpeğin beklediğini görerek geçmesi için durdu. Otobüsün durduğunu gören köpek ise, insanlar gibi yaya geçidini kullanarak karşıya geçti.

Yaşanan olaydan etkilenen otobüs şoförü Burhan Parlak, kendisi için tuhaf ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "Seyir halindeydim. Yanımdaki yolcuyla konuşuyorduk. Polis de çevirme yapmıştı. Emniyet kemerimi kontrol ettim. Bir baktım yaya geçidinde köpek. Gözümün içine bakıyordu. Resmen yol istiyor, insan gibi. Zaten onu görür görmez hemen durdum. Yan camı da açtım çünkü sol tarafımdan gelen bir motorlu vardı. Ona elimle işaret ettim. 'Dur' dedim. Köpeğin bana bakıp geçişi vardı. O beni çok etkiledi. Hayatımda başıma gelen en güzel, en tuhaf işlerden birisiydi. Orada insanın duyarlı olması gerektiğini, çevreyi, hayvanları, insanları o zaman sevdim. Bir hayvanın insanın gözünün içine bakıp da yol istemesi çok tuhafıma gitti. Gözlerinde onu sezebildim" dedi.

Köpeğin bakışlarının herşeyi anlattığını kaydeden Parlak, "Çevremizi sevmeliyiz. Ben onu bir köpek olarak görmüyorum. Bir insan olarak görüyorum. Çünkü bakışları herşeyi anlatabiliyordu. Şoför arkadaşlara tavsiyem, kendilerini geliştirsinler. Çevreyi sevsinler. İnsanlarla iyi diyaloglar kursunlar. Trafik kurallarına uyalım. Yaya geçidinin önemi ve bir köpeğin bu yaya geçidini kullanması çok güzel birşey" ifadelerini kullandı.

Araç kamerasına yansıyan olayda, Parlak'ın seyir halindeyken köpeği yaya geçidinde görmesi üzerine durarak, köpeğin karşıya geçtiği görülüyor.

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