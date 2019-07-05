Son Dakika Haberleri: Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi
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Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi

22 dakika önce

ÇANAKKALE'de şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı belirtilen kola yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi.

Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi, System.String[]
ÇANAKKALE'de şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı belirtilen kola yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, TIR şoförü Osman Y., yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunun Troia Ören yeri kavşağında meydana geldi. İzmir yönüne giden 06 FG 4331 plakalı kola yüklü TIR'ın şoförü Osman Y., direksiyonda rahatsızlandı. Osman Y.'nin yol kenarına çekmek istediği TIR, şarampole devrildi. Kazada, Osman Y., yaralandı. Osman Y., diğer araç sürücüleri tarafından TIR'dan çıkarıldı. 
Çağırılan ambulansla Osman Y.,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:11 Kaynak: DHA
Çanakkale, Ören, Güncel
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