Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi - Son Dakika

Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi

21.05.2021 10:33
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Antalya Boztepe İşletmesinin 50 dekarlık bölümüne bin adet avokado fidanı dikildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Antalya Boztepe İşletmesinin 50 dekarlık bölümüne bin adet avokado fidanı dikildi.

Anavatanı orta Meksika olan avokado, timsah meyvesi ve yeşil altın olarak adlandırılıyor. 19 yıl önce ilk fidanlarını bahçesine eken TİGEM, şimdi yeni avokado üretim merkezi ile Aksu'nun en büyük üretim alanına sahip oldu.

50 dekar alana bin adet fidan

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Antalya Boztepe İşletme Müdürü Olcay Akın, Avokado da 50 dekarlık bir alana, bin adet fidan dikimini gerçekleştirerek Aksu'nun en büyük avokado tesisini yaptıklarını söyledi. Avokadoyu ilk defa dikmediklerini ifade eden Olcay Akın, "Son yıllarda avokado çok talep görüyor. 19 yıllık bir tesisimiz var ve üretimlerimiz devam ediyor. Ülke genelinde tropikal meyvelere olan arzın artması sonucunda bizde böyle bir karar verdik. Çünkü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 'in görevi, bitkisel üretim ve hayvansal üretimde, ülkenin ihtiyacı olan her şeyi üretmek. Bunlardan biri de son yıllarda avokado. Avokado da 50 dekarlık bir bahçe yaptık ve bin adet fidanı bu sene diktik. Burası Aksu'nun en büyük avokado tesisi" dedi.

Sekizinci yılda tam verim

Ağaç başına 750 ile bin 200 arası meyve alacaklarını kaydeden Olcay Akın, "Bugün diktiğimiz fidanlar toprağın yapısı ve bakımınıza bağlı olarak değişmekte. Üç yıl sonra ufakta olsa bir verime başlayacak dördüncü yıl biraz daha artacak. Yedi ve sekizinci yıllarında tam verime oturacak. Yani ağaç başına 750 ile bin 200 arası avokado alınacak" şeklinde konuştu.

İlk hasadın 4 yıl sonra yapılacağını ifade eden Olcay Akın, "Yılda 100-150 ağaç başı ortalama hasat etmeyi planlıyoruz. TİGEM olarak avokado satışlarını halkımıza arz ediyoruz. Geçen sene 2 bin 200 kilo bir satış oldu. Bu alana ekilen avokado ağaçlarının ürünleri de tek tek toplanarak ya da ihale usulü satışı yapılacak. Ülke içerisinde tüketimi sağlanacak" dedi.

Antalya çiftçisine avokado fidanı

Avokado satış fiyatlarının 4 ile 4,5 lira arasında satışının yapıldığını ifade ederek vatandaşların tüketebilmesi için bu fiyattan satışa sunduklarını, bundan sonra da piyasanın altında fiyatlara satış gerçekleştireceklerini söyleyen Olcay Akın, "TİGEM olarak 50 bin civarında narenciye fidanı yetiştirdik. Burada ki avokadoların fidanlarını kendimiz yetiştiriyoruz. Bu bizim için ön çalışma oldu. Önümüzdeki sene 2 bin fidanı Antalya çiftçisine sunacağız. Fidan satışlarımız talebe göre ilerleyen yıllarda artarak devam edecek" diye konuştu.

Yurt dışından talep

Satışlarının yurt içi olduğunu, yurt dışına iki yıl önce Polonya'ya 600 ton kadar avokado satışı yapıldığını söyleyen Olcay Akın, "Geçen yıl Rusya ve Ukrayna'nın taleplerine cevap vermeye çalıştık. Avokado, her geçen yıl biraz daha satışları artarak devam eden bir meyve. Son zamanlarda yağı çıkartılmaya başlandı, kozmetik sanayinde kullanılıyor, sabah kahvaltıların da ve salatalarda kullanılmaya başlandı" dedi.

TİGEM'in Türk çiftçisinin her zaman yanında olduğunu da ayrıca belirten Olcay Akın, fidan üretimi ve fidan satışı ile üreticinin yanında olacaklarını söyledi. Yerli ve milli sebze tohumu ürettiklerini bunun satışlarının devam ettiğini ifade ederek, 4 bin 500 ton globalgab belgeli narenciye üretimi ile buğday ve mısır üretimlerinin olduğunu ifade etti. Ülkemizde avokadonun yetişme alanının sınırlı olduğunu Akdeniz'in sahil şeridinde yetiştiğini dile getirdi. - ANTALYA

Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi
Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Meksiko, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi - Son Dakika Ekonomi


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