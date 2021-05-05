Sofraların vazgeçilmezi istavritin kilosu 40 liraya satılıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, kıyıya istavrit ile döndü.

Karadeniz balıkçılığında önemli bir yere sahip olan Düzce' nin Akçakoca ilçesinde, balıkçılar istavrit sezonuna "Vira Bismillah" dedi. Yasaktan muaf olan ve avlanmak için denize açılan12 metreye kadar olan küçük teknelerde, istavrit kendini göstererek oltalara takılmaya başladı. İftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan istavrit, tezgahlarda kilosu 40 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçılar, 10 gün içerisinde denizde istavrit bolluğu yaşanmasını umut ettiklerini söyledi. - DÜZCE