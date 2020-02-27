Sofraların yeni gözdesi 'valantina' sucuk - Son Dakika

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın önemli lezzetlerinde olan sucuğa bir üretim firması farklı bir boyut kazandırarak, dış yüzeyini 15 farklı baharatla kapladı. Yeni bir lezzet olarak karşımıza çıkan 'Valantina' sucuğu sofraların gözdesi oldu.



Afyonkarahisarlı bir sucuk üretim firması kenttin dünyaca ünlü sucuğuna farklı bir boyut kazandırdı. Geleneksel yöntemler hazırlanan sucuk kurutulduktan sonra dış yüzeyi 15 farklı baharatla kaplandı. Hem görünüşüyle hem de tadıyla dikkat çeken sucuk, softaların yeni gözdesi oldu. Çiğ ve az pişirilerek tüketilebilen sucuk, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden sipariş alıyor.



Farklı bir tat ve aroma sunuyor



Üretim Firması Müdürü Numan Dikici, valantina sucuğu geleneksel yöntemlerle ürettiklerini söyledi. Valantine sucuğunun diğer ürünler arasında dışına kaplanan baharatları sayesinde göze çarptığını ifade eden Müdür Dikici, bu baharların etkisiyle özel aroma ve tat elde edildiğini belirtti. 15 farklı baharat kullanarak özel bir lezzet elde ettiklerini ifade eden Dikici, "Valantina sucuğumuzun üretiminde geleneksel sucuktan çok farklı bir yönü yoktur. İlk aşamasında sucuğu sentetik bağırsaklara doldurup kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra soyma işlemini yapıyoruz. Sonrasında ise baharatlarla dış yüzeyini kaplayıp ve tekrar kurumaya bırakıyoruz. Bu 1 aylık kuruma sürecinde yüzde 30 kadar kilogramdan kayıp oluşmaktadır. Yani içerisindeki rutubet oranı yüzde 30 oranında düşmektedir. Sucuk tamamen kuruduğu içinde çiğ olarak tüketilmesi gayet uygun hale gelmiştir. Bu tüketim çiğ olarak olması daha sağlık daha güzel olmaktadır aromatik bileşiklerinin kaybolmaması adına tabii ki pişirerek de tüketilebilir" dedi.



Yoğun ilgi var



Valantina sucuğunun yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Dikici:



"Bunun başlıca nedenlerinden sucuğun aromatik bileşiklerinin yüksek olması, lezzetinin tat ve dokusunun yüksek olması ve müşterinin kolay ulaşabilmesi. İstanbul, Ankara gibi başlıca büyükşehirlerin tamamına satışımızın olması Türkiye'nin geri kalan illerine de yine online satışlarımız vardır. Müşteriler genellikle sucuğu çiğ olarak tüketebildiği için talepleri fazla. Hızlı tüketime açık bir üründür ama tabi ki pişirerek de tüketebiliriz. Talep yine müşterinin kendisine kalmıştır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR