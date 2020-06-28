Sofralık domateste fiyat, üreticiyi sevindirdi - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sofralık domatesin tarlada kilosunun 2 liradan alıcı bulması, üreticilerin yüzünü güldürdü. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "1500 dekar domates ekili alan var, 13 bin ton domates hasadı bekliyoruz" dedi.
İncirliova'da çiftçiler, bu sezon 1500 dekar araziye sofralık domates ekti. Mart ve nisan aylarında ekimi yapılan domatesin hasadına başlandı. Tarladan toplanan ürün, önce sebze ve meyve halindeki komisyoncuya buradan da seçilip, kasalara konularak, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Domatesin kilosunun tarlada 2 liradan alıcı bulması, üreticileri sevindirdi.
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise "Bu yıl domates fiyatları iyi başladık ve görüntü çok güzel. İzmir ve İstanbul'dan buraya gelerek domates alan tüccarlar var. 1500 dekar domates ekili alan var. Bu alanlardan 13 bin ton domates hasadı bekliyoruz. Şu andaki tablo çiftçilerin iyi bir para kazacağını bekliyoruz" diye konuştu.