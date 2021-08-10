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Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar - Son Dakika

Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar

10.08.2021 12:02
Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar, System.String[]

Türkiye'de bu yıl 200 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihracatı bekleniyor.

Türkiye'de bu yıl 200 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihracatı bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl 57 ülkeye 213 bin tonluk 158 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı yapıldı. En çok yaş üzüm gönderilen ülke ise 65 milyon dolarla Rusya oldu.

Bu ülkeyi, 13,4 milyon dolarla Ukrayna ve 6,6 milyon dolarla Almanya izledi.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği 158 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatının 110 milyon 734 bin dolarını, neredeyse tamamı Manisa'da üretilen "Sultani çekirdeksiz üzüm" türü oluşturdu. "İmparator", "Razaki", "Red Globe" ve "Superior" gibi diğer üzüm çeşitlerinin ihracattaki yeri ise 48 milyon dolar civarında oldu.

Manisa ve çevresinde kayıtlı 55 bin üretici, 1 milyon dekar bağda üzüm üretiyor. Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70'ini karşılayan Manisa'da yıllık 2,5-3 milyon ton arasında üzüm yetiştiriliyor ve bunun yüzde 90'ı ihraç ediliyor.

Manisa'da üretilen üzümün yarısı kurutmalık, yüzde 40'ı yaş, yüzde 10'u ise şıralık ve şaraplık olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin üzüm ihracatının önemli bölümünü tek başına karşılayan ilde en yaygın yetiştirilen "sultani çekirdeksiz üzüm" ise adını Manisa'dan Osmanlı İmparatorluğu saraylarına gönderilen çekirdeksiz üzümden alıyor. Tadı, aroması ve tane yapısı ile "sultanlara layık" anlamına gelen sultani, yurt dışında ise "sultanas" adıyla anılıyor.

"İhracat hedefi 200 milyon dolar"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, 55 bin üreticinin 1 milyon dekarı aşan bağ alanında hasada başladığını belirterek, üreticinin bilinçlenmesi sayesinde üründe ilaç kalıntısız, kalite ve verim anlamında bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.

Uçak, "Bu yıl 6 Ağustos itibarıyla ihracata başladık. 2021 yılı için geçen seneki rakamı geride bırakarak 200 milyon dolarlık bir sofralık üzüm ihracatı hedefi koyduk. Bu hedefi de tutturmaya çalışacağız inşallah." dedi.

Yaş üzümde ana pazarlar Rusya, Ukrayna ve Almanya gibi ülkelerde ihracata yönelik olumlu sinyaller aldıklarını aktaran Uçak, "Gelen talepler iyi, kalitemiz güzel. Bazı bölgelerde kısmi olarak soğuk ya da dolu zararı olsa da güzel bir kalitemiz var. Şu anda ihracat noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim Manisa sultani çekirdeksiz üzümümüz, hakikaten dünyada eşi benzeri yok. Kalitesi, lezzeti ve aromasıyla talebi artar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de kentin üretim hacmiyle Türkiye'de yaş ve kuru üzümün merkezi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ı Manisa'dan yapılıyor, aynı zamanda çekirdeksiz yaş üzüm üretiminin ise yüzde 60'ı yine topraklardan yapılıyor. Şu anda kalitemiz çok iyi seviyede, özellikle hastalık ve zararlılardan uzak iyi bir yıl geçirdik. Kurutmalık üzümlerimizde de şeker oranları gayet iyi seviyede." ifadelerini kullandı.

Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar
Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar
Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar
Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar

Türkiye, İhracat, Manisa, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sofralık üzümde ihracat hedefi 200 milyon dolar - Son Dakika


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