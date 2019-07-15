Son Dakika Haberleri: Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu
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Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

2 saat önce

Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden olan "Superior Seedless" çeşidi sofralık üzümün kesimine 19 Temmuz, ihracatına ise 20 Temmuz'da başlanacağı açıklandı.

Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu, System.String[]
Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden olan "Superior Seedless" çeşidi sofralık üzümün kesimine 19 Temmuz, ihracatına ise 20 Temmuz'da başlanacağı açıklandı.
Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Sultani cinsi üzüme göre 15 gün daha önce olgunlaşan söz konusu çeşidin kesim ve ihraç tarihinin belirlenmesi için yürütülen çalışma tamamlandı.
Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Manisa'nın Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli'nin Buldan ilçesinde muhtelif bağlarda yapılan incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizleri sonucunda, "Superior Seedless" çeşidi sofralık üzümlerin, 19 Temmuz'dan itibaren kesimine, 20 Temmuz'dan itibaren de ihracatına izin verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılında yaş üzüm ihracatında daha başarılı bir sezon beklediklerini, hedeflerinin 200 milyon dolarlık ihracat olduğunu kaydetti.
Geçen yıl yaş üzüm ihracatında 75 milyon dolarlık tutarla Sultani üzümün aslan payını aldığını dile getiren Uçak, "Superior Seedless" üzümünün ise 6 milyon dolarlık tutarla üzüm çeşitleri içerisinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi.
Denizli, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:07 Kaynak: AA
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