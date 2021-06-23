Üye Girişi
Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı

23.06.2021 11:35
Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı, System.String[]

Türk zeytincilik sektörü 2020-21 sezonunun üçte ikisini geride bıraktı. Türkiye sofralık zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise; 72 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Sofralık zeytin ihracatı miktar bazında ise; 60 bin ton olarak kayıtlara geçti. 2020-21 sezonunun 8 aylık döneminde 46 bin ton siyah zeytin, 14 bin ton yeşil zeytin ihraç ettiğimizi dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, siyah zeytin ihracatının döviz karşılığının 81 milyon dolar, yeşil zeytinden elde edilen döviz tutarının ise 24 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait olağan mali genel kurulunda konuşan Er, "Almanya hem siyah zeytin, hem de yeşil zeytinde en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında zirvede yer aldı. Almanya'yı, Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan takip ettiler. Sofralık zeytin ihracatımız, 2019/20 sezonunun ilk 8 ayında 59 bin ton karşılığı 103 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Geçen sezona göre miktar ve tutar bazında yüzde 2'lik bir artış elde ettik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, 2019/20 sezonu sonunda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığında 146 milyon dolarlık döviz getirisine imza attığına vurgu yapan Başkan Er şöyle devam etti: "Bu değer, döviz geliri anlamında Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. 2020-21 sezonunun sonunda yeni bir rekora ulaşacağımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

Zeytinyağı ihracatı 25 bin ton oldu

2020/21 sezonunda zeytinyağı ihracatının 1 Kasım 2020 tarihinde başladığını, 7 aylık dönemin geride kaldığını dillendiren EZZİB Başkanı Davut Er, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının miktar bazında; yüzde 20 düşüşle 31 bin tondan 25 bin tona gerilediğini, değerde ise yüzde 4 düşüşle 75 milyon dolardan 72 milyon dolara indiğini ifade etti. Er, "Zeytinyağı ihracat birim fiyatımızın yüzde 20 artışla kg başına 2,38 $'dan 2,85 $'a çıktı. Bu dönemde en çok zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke ise 24 milyon dolar ile ABD oldu. Bu dönemde ambalajlı zeytinyağı ihracat tutarımız 41 milyon dolar olarak gerçekleşirken, toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 60'ını ambalajlı olarak göndermiş olduk" diye konuştu.

Türkiye'den dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklamayla ilgili de konuşan EZZİB Başkanı Davut Er, süreci Ticaret Bakanlığı'nın talimatlarına göre yürüttüklerini, dökme ve varilli ihracatla ilgili kontratı olan firmaların mağdur olmalarını önlediklerini sözlerine ekledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2021 yılı çalışma programı kabul edilirken, 2021 yılı bütçesi 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Profesör, 12:31 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da 12:10 Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi? 12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak 11:42 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 11:29 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu 11:21 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor 11:01 Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı 10:44 Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
12:34 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi
12:30 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı
12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
11:28 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
11:21 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması: Dava açacağız
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı         
11:44
200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu         
11:35
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 12:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement