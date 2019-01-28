Sofralık Zeytin İhracatına Yeşil Zeytin Damga Vurdu

Venezuela, İtalya ve Yunanistan Türk zeytinini keşfetti

Sofralık zeytin ihracatında yeşil zeytin ihracatı yüzde 85, siyah zeytin ihracatı ise; yüzde 11 artış gösterdi. Yeşil zeytin ihracatındaki artışın nedeni ise; Türkiye'nin bu sezon Venezuela, İtalya ve Yunanistan'a rekor düzeyde yeşil zeytin ihraç etmesi oldu.

Siyah zeytin ihracatı, 1 Ekim – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yüzde 11'lik artışla 31 milyon 330 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Siyah zeytin ihracatı bir önceki sezonun aynı döneminde ise; 28 milyon 303 bin dolar olmuştu. Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatının yüzde 75'ini siyah zeytin oluşturdu.

Siyah zeytin ihracatından daha başarılı bir sezon geçiren yeşil zeytin ihracatı ise; 2018/19 sezonunun ilk çeyreğinde yüzde 85'lik rekor artışla 5 milyon 546 bin dolardan, 10 milyon 233 bin dolara yükseldi.

Sofralık zeytin ihracatı miktar bazında incelendiğinde yüzde 53'lük artışla 17 bin 239 ton'dan, 26 bin 450 ton'a ulaştı.

Türkiye'nin son 15 yılda zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 177 milyona çıkardığına işaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin 1 milyon 200 bin tona ulaşması beklenen sofralık zeytin rekoltesinin katma değere dönüşmesi için güçlü bir iç piyasa ve dünya genelinde etkin bir ihracat pazarlamasının şart olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2017/18 sofralık zeytin sezonunu bir önceki sezona göre yüzde 16'lık artışla 68 bin ton karşılığı 127 milyon dolar ile geride bıraktığını hatırlatan Er, "2018-19 sezonunda sofralık zeytin ihracatımız bu seyirde devam ettiği takdirde 150 milyon doları aşacağız" diye konuştu.

Türk ihracatçısı Romanya pazarında tekrar güçleniyor

Siyah zeytin ihracatında; Almanya 9 milyon 630 bin dolarlık tutarla zirvedeki yerini korurken, Romanya yüzde 43'lük artış hızıyla 5 milyon 134 bin dolarlık Türk zeytini tercih etti ve ikinci sıraya yükseldi. Türk zeytin ihracatçıları, son yıllarda kan kaybettiği Romanya pazarında yakaladığı bu başarı ile eski güçlü günlerine dönme sinyali verdi.

Geçen sezon ikinci sırada yer alan Irak ise; yüzde 13'lük artış hızı ve 4 milyon 650 bin dolarlık ihracat tutarı ile üçüncü sırada kendine yer buldu. 2018/19 sezonunun ilk üç aylık döneminde siyah zeytin ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise 83 olarak kayıtlara geçti.

Venezuela, İtalya ve Yunanistan'a yeşil zeytin ihracatı rekor getirdi

Yeşil zeytin ihracatında ise; ilk sırayı 2 milyon 5 bin dolar ile Irak alırken, Almanya, 1 milyon 670 bin dolarlık Türk yeşil zeytini tercih etti. Venezuela'ya 1 milyon 413 bin dolarlık yeşil zeytin ihraç etmeyi başaran Türk ihracatçısı, geçen sezon ihracatımızın olmadığı İtalya'ya 1 milyon 164 bin dolarlık, Yunanistan'a ise; 400 bin dolarlık yeşil zeytin ihraç etti. Yeşil zeytin ihraç ettiğim ülke sayısı ise 70'e ulaştı.