Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye - Son Dakika

Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye

14.11.2020 11:57

Türkiye, 2019-2020 sezonunda 123 ülkeye sofralık zeytin sattı.

Türkiye, 2019-2020 sezonunda 123 ülkeye sofralık zeytin sattı. İhracatın yaklaşık yüzde 60'ı Almanya, Romanya ve Irak'a gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019-2020 sezonunda 145,7 milyon dolar karşılığı 84 bin ton zeytin dış satımı yapıldı.

İhracatta, Almanya, Romanya ve Irak ön plana çıktı.

Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60'ının gerçekleştirildiği bu üç ülkeden Almanya'ya 42,5 milyon dolar karşılığı 16 bin 479 ton sofralık zeytin gönderildi.

Yaklaşık 4 milyon Türk'ün yaşadığı tahmin edilen Almanya'ya satılan ürünün 35 milyon dolarlık kısmını siyah, 7,5 milyon dolarlık kısmını yeşil zeytin oluşturdu.

Irak'a 20 bin 716 ton ürün satılarak 25,6 milyon dolar, Romanya'ya ise 13 bin 940 ton ürün gönderilerek 18,3 milyon dolar elde edildi.

Almanya'da gurbetçi faktörü etkili

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sofralık zeytin ihracatında Almanya'nın bu ülkede yaşayan gurbetçiler nedeniyle, Irak ve Romanya'nın ise komşu ülke olmaları dolayısıyla öne çıktığını söyledi.

Almanya'da 4 milyon civarında Türk vatandaşının yaşadığını belirten Bakan, "Bu ülkedeki vatandaşlarımızın orada gıda işletmeleri var. Buradaki vatandaşlarımız bizim gıda ürünlerimizin neredeyse tamamını Almanya'ya taşıyor. Zeytin önemli bir gıda ürünümüz. Bundan dolayı Almanya'nın zeytinde önde olması normal, inşallah ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin komşuları için önemli bir gıda tedarikçisi olduğuna işaret eden Bakan, Irak'ın zeytin talebinin her sene arttığını dile getirdi.

Daha önce Irak pazarına İspanya'nın hakim olduğunu söyleyen Bakan, "Son senelerde Türkiye bu pazarda gelişti. Gemlik zeytini ve diğer çeşitler de bu pazarda artış gösteriyor. Bu sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

Romanya'nın da yıllık ortalama 30-40 bin ton zeytin tükettiğine işaret eden Bakan, bu pazarı da en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye
Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye
Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye
Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye

Türkiye, Almanya, Zeytin, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 12:49:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei