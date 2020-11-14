Sofralık zeytin ihracatının yüzde 60'ı 3 ülkeye

Türkiye, 2019-2020 sezonunda 123 ülkeye sofralık zeytin sattı. İhracatın yaklaşık yüzde 60'ı Almanya, Romanya ve Irak'a gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019-2020 sezonunda 145,7 milyon dolar karşılığı 84 bin ton zeytin dış satımı yapıldı.

İhracatta, Almanya, Romanya ve Irak ön plana çıktı.

Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60'ının gerçekleştirildiği bu üç ülkeden Almanya'ya 42,5 milyon dolar karşılığı 16 bin 479 ton sofralık zeytin gönderildi.

Yaklaşık 4 milyon Türk'ün yaşadığı tahmin edilen Almanya'ya satılan ürünün 35 milyon dolarlık kısmını siyah, 7,5 milyon dolarlık kısmını yeşil zeytin oluşturdu.

Irak'a 20 bin 716 ton ürün satılarak 25,6 milyon dolar, Romanya'ya ise 13 bin 940 ton ürün gönderilerek 18,3 milyon dolar elde edildi.

Almanya'da gurbetçi faktörü etkili

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sofralık zeytin ihracatında Almanya'nın bu ülkede yaşayan gurbetçiler nedeniyle, Irak ve Romanya'nın ise komşu ülke olmaları dolayısıyla öne çıktığını söyledi.

Almanya'da 4 milyon civarında Türk vatandaşının yaşadığını belirten Bakan, "Bu ülkedeki vatandaşlarımızın orada gıda işletmeleri var. Buradaki vatandaşlarımız bizim gıda ürünlerimizin neredeyse tamamını Almanya'ya taşıyor. Zeytin önemli bir gıda ürünümüz. Bundan dolayı Almanya'nın zeytinde önde olması normal, inşallah ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin komşuları için önemli bir gıda tedarikçisi olduğuna işaret eden Bakan, Irak'ın zeytin talebinin her sene arttığını dile getirdi.

Daha önce Irak pazarına İspanya'nın hakim olduğunu söyleyen Bakan, "Son senelerde Türkiye bu pazarda gelişti. Gemlik zeytini ve diğer çeşitler de bu pazarda artış gösteriyor. Bu sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

Romanya'nın da yıllık ortalama 30-40 bin ton zeytin tükettiğine işaret eden Bakan, bu pazarı da en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.