'Soframdaki Coğrafya' projesiyle dereceye girdiler - Son Dakika

'Soframdaki Coğrafya' projesiyle dereceye girdiler

15.12.2020 14:18
'Soframdaki Coğrafya' projesiyle dereceye girdiler, System.String[]

Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencileri Evren Acun ve Muhammed Emin Özdemir, danışman öğretmenleri Tuba Dumlu Güler önderliğinde TÜBİTAK'ın yürüttüğü ortaokul öğrencileri arası proje yarışmasında 3. oldular.

Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencileri Evren Acun ve Muhammed Emin Özdemir, danışman öğretmenleri Tuba Dumlu Güler önderliğinde TÜBİTAK'ın yürüttüğü ortaokul öğrencileri arası proje yarışmasında 3. oldular.

TÜBİTAK'ın Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, kimya, fizik, değerler eğitimi, yazılım, teknolojik tasarım gibi başlıklar ile yürüttüğü projede Kültürel Miras olarak unutulan ya da unutulmaya yüz tutan Erzurum yemeklerini baz alarak Coğrafya dalında proje hazırladılar. Yerel kültürü tanıtma, gençlere benimsetme konusunda araştırmalar yapıp, yerelde uzmanlaşmış büyükleri ile görüşerek "Soframda ki Coğrafya" adı ile hazırladıkları projeleri Türkiye 3.sü oldu.

13 yıllık öğretmen olan, 3 yıldan beri Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulunda görev yapan, özellikle kız çocuklarının eğitimi ile ilgili birçok proje yürüten, bilim dergileri çıkarıp Bilim şenlikleri düzenleyen. TÜBİTAK proje yarışmalarında Erzurum adına tek birinciliklerin sahibi, 2013 ve 2019 yılında iki kez yılın öğretmeni seçilen Danışman Tuba Dumlu Güler "Öğrencilerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda tamamen onların fikir ve istekleri doğrultusunda konu belirlenerek proje hazırlandı. Kültürel Miras' ve 'Sağlıklı Beslenme' tematik alanlarının "Soframdaki Coğrafya" isimli projemiz ile 12- 14 yaş arası gençlerde coğrafya okuryazarlığının gelişmesi amacıyla belli bir bölgedeki yemek kültürünün o bölgenin coğrafi konumu, iklim, tarım ve hayvancılık ile ilişkilendirilmesi, gelişen teknoloji ile hazır gıda ve paketlenmiş ürünlerin tüketiminin artığı bu dönemde yeni nesil çocukların ve gençlerin sağlıklı beslenmesi için kültürel mirasımız olan yöresel yemekleri tanıma ve bilmeleri için farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca Zekiye Çomaklı gibi yöresel mutfağın uzmanları ile irtibat kurup öğrencilerimizle bir araya getirerek yöresel yemeklerin ortaya çıkması veya kültürel miras olarak kabul görmesini sağlayan hikayeler ve toplumsal ilişkilerin mutfak kültürüne yansımaları beşeri faaliyetler olarak öğrencilerimize aktarıldı ve projemiz önce Bölge birincisi ardından Türkiye 3. cüsü olarak gurur duymamıza vesile oldu.

Projenin belli aşamalarında 100 kişilik bir gruba bu konuda uzman olan ve Erzurum yöre mutfağı ilgili "Karlar Ülkesinin Damak Tadı- Erzurum Yöre Mutfağı" isimli kitabı bulunan Araştırmacı-Yazar Zekiye Çomaklı'nın tavsiyeleri doğrultusunda 32 adet yöresel lezzet içeren 'Erzurum Mutfağında Yer Alan Yöresel Yemekleri tanıma ve Tatma Durumu Araştırması' yapılmış ve gençler tarafından bilinmeyen ve tadılmayan yemekler belirlendi. Okulum, öğrencilerim ve şahsım adına yerele bu kadar değer verdiği için kendisine şükran borçluyuz. Ayrıca mutfak kültürüne yansıyan coğrafya kavramlarına dikkat çekilerek, öğrencilere coğrafya okuryazarlığı kazandırılmıştır." diye konuştu.

Araştırmacı-yazar Zekiye Çomaklı ise, "Toplumun her kesimi kendi yaşadığı bölgedeki olayları coğrafya kapsamında daha iyi anlayıp yorumlamak ister. İnsanoğlu bulunduğu coğrafyanın tarım ve hayvancılık özelliği, iklimi, coğrafi konumu, üretim şekli, sosyal ve kültürel ilişkiler o bölgedeki halk kültürü ile bir araya gelerek toplumun kültürel mirası olan yöresel yemeklerine de çok önem vermelidir.

Günümüzde Gastronomi sadece yeme içme ile ilgili olmayıp bir mutfak kültürü ve yemek yapma sanatına dönüştü. Ne yazık ki, son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesi gençleri hazır gıdaya yönlendirerek, yeni nesillerin geleneksel gıdaların ve yöresel yemeklerin tüketimini tamamen azaltmış ve en acı yönü kültürel değerler kaybolmaya başlamıştır. Bu çalışma öğrencilerde coğrafya okuryazarlığının gelişmesi ve yöresel gastronomi konusunda farkındalık oluşması amacıyla yapılmış olup yöresel yemeklerin nesilden nesle aktarılacak olan bir kültürel miras olduğu konusunda bilinçlenmeleri sağlanmıştır. Yerel konularda uzman olarak gençler ile çalışma şerefini şahsıma veren öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür ederim." dedi.

Bölge birinciliğinde 600 TL, finalde Türkiye 3.sü olarak 1000 er TL ödül alan öğrenciler Evren Acun ve Muhammed Emin Özdemir ise "Öğretmenimize ve bize destek olan tüm büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler kültürümüze sahip çıkarsak asla kültürümüz kaybolmayacak ilelebet yaşayacaktır. Ne mutlu bizlere ki köklü bir geçmişe sahibiz, geçmişimizle gurur duyuyoruz" dediler. - ERZURUM

'Soframdaki Coğrafya' projesiyle dereceye girdiler
'Soframdaki Coğrafya' projesiyle dereceye girdiler
'Soframdaki Coğrafya' projesiyle dereceye girdiler

Danışman, Erzurum, Evren, Dumlu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Soframdaki Coğrafya' projesiyle dereceye girdiler - Son Dakika


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