Softbank 10 Milyar Dolarlık Vision Fund'ın Yarısını Harcadı
53 dakika önce
Japon SoftBank Group'un, yeni yatırımlarını finanse etmek için oluşturulan 10 milyar dolarlık fonun (Vision Fund) 50 milyar dolarını harcadığı duyuruldu.
Japon
SoftBank Group'un, yeni yatırımlarını finanse etmek için oluşturulan 10 milyar dolarlık fonun (Vision Fund) 50 milyar dolarını harcadığı duyuruldu. Wall Street Journal
'ın haberine göre, dünyanın en büyük varlık fonlarından biri olan SoftBank Vision Fund'ın anaparasının yarısı tükenmiş durumda. Yapılan harcama ortalaması çeyrek başına 7 milyar dolar olurken, bu rakam Vision Fund'ın bu hızla harcamaya devam etmesi durumunda sadece 18 aylık varlığı kalmış bulunuyor.
SoftBank CEO
'su Masayoshi Son, SoftBank'in yatırım hızını koruyacağını ve gücünün zirvesinde olduğunu söyledi. Nvidia
'daki hisselerini sattığını açıklayan SoftBank'ın, açıklamanın ardından hisselerini geri aldığını duyurmasıyla yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. Japon şirket ayrıca, dokuz ayda yüzde 31 artış gösteren kazanç raporunu dün yayınladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:53 Kaynak: DHA
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