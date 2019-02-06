Son Dakika Haberleri: Softbank Chip Üreticisi Nvidia'daki Hisselerini Satıyor

Softbank Chip Üreticisi Nvidia'daki Hisselerini Satıyor

34 dakika önce

– Japon SoftBank Group'un, chip üreticisi Nvidia'da sahibi olduğu tüm hisselerini satacağı duyuruldu.

Softbank Chip Üreticisi Nvidia'daki Hisselerini Satıyor, System.String[]
– Japon SoftBank Group'un, chip üreticisi Nvidia'da sahibi olduğu tüm hisselerini satacağı duyuruldu.

Nvidia hisseleri, şirketin 2019 yılı dördüncü çeyrek beklentisini düşürmesiyle, Pazartesi günü yüzde 17 değer kaybetti. 

Nvidia hisseleri Ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 düşerken, 2018 yılının son çeyreğinde görülen bu düşüş SoftBank alt kuruluşu Vision Fund'ın 4.07 milyon dolar zarar etmesine sebep olmuştu.

SoftBank'ın açıklamasında, yapılacak satışın, Vision Fund'ın yatırım kayıplarını kapatmak için olduğu ve firmanın elindeki Nvidia hisselerini Ocak ayında sattığı açıklandı.

SoftBank kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, "İnsanlar satış yapmayı sevmediğimi düşünüyorlar ama durum böyle değil" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:42 Kaynak: DHA

Japon, Nvidia, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor

Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Softbank Chip Üreticisi Nvidia'daki Hisselerini Satıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]