SoftBank'tan 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen net zarar - Son Dakika

SoftBank Group, 2021 mali yılındaki 1,71 trilyon yen (13 milyar dolar) net zararıyla Japonya'da şimdiye kadar ikinci en büyük net zarar kaydeden firma oldu.

Japonya'da enerji, finans ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank'tan yapılan açıklamaya göre, 2021 mali yıl kapsamlı bilançosunda kaydedilen net zarar dikkati çekti.

Buna göre firma, martta sona eren mali yılda 1,71 trilyon yen (13 milyar dolar) net zarar yaşadı. Buna rağmen SoftBank önceki mali yıl 5 trilyon yene yakın net kar açıklamıştı.

Kyodo ajansı, "burun üstü çakılma" şeklinde nitelediği durumu, firmanın yatırımlarının, Kovid-19'un yol açtığı ekonomik ortamdaki düşük iş performansı oluşturmasına bağladı.

Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Masayoşi Son, basın toplantısında, "yeni yatırımların standartlarını yükseltme ve likiditeyi koruma" yoluyla bu durumu düzelteceklerini söyledi.

SoftBank'ın zararı, bir Japon firmaca kaydedilen en büyük ikinci net zarar oldu. Japonya'da en son Mart 2003'te Mizuho Financial Group 2,38 trilyon yen net zarar kaydetmişti.