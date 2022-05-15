SoftBank'tan 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen net zarar - Son Dakika
Üye Girişi

SoftBank'tan 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen net zarar

15.05.2022 06:29
SoftBank'tan 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen net zarar

SoftBank Group, 2021 mali yılındaki 1,71 trilyon yen (13 milyar dolar) net zararıyla Japonya'da şimdiye kadar ikinci en büyük net zarar kaydeden firma oldu.

SoftBank Group, 2021 mali yılındaki 1,71 trilyon yen (13 milyar dolar) net zararıyla Japonya'da şimdiye kadar ikinci en büyük net zarar kaydeden firma oldu.

Japonya'da enerji, finans ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank'tan yapılan açıklamaya göre, 2021 mali yıl kapsamlı bilançosunda kaydedilen net zarar dikkati çekti.

Buna göre firma, martta sona eren mali yılda 1,71 trilyon yen (13 milyar dolar) net zarar yaşadı. Buna rağmen SoftBank önceki mali yıl 5 trilyon yene yakın net kar açıklamıştı.

Kyodo ajansı, "burun üstü çakılma" şeklinde nitelediği durumu, firmanın yatırımlarının, Kovid-19'un yol açtığı ekonomik ortamdaki düşük iş performansı oluşturmasına bağladı.

Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Masayoşi Son, basın toplantısında, "yeni yatırımların standartlarını yükseltme ve likiditeyi koruma" yoluyla bu durumu düzelteceklerini söyledi.

SoftBank'ın zararı, bir Japon firmaca kaydedilen en büyük ikinci net zarar oldu. Japonya'da en son Mart 2003'te Mizuho Financial Group 2,38 trilyon yen net zarar kaydetmişti.

YORUMLAR
500

Japonya, Finans, Enerji, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SoftBank'tan 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen net zarar - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması geldi: Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum
00:38 New York'ta süpermarkete kanlı saldırı: 8 kişi yaşamını yitirdi
00:12 Tam "yaz geldi" derken yağışlı havalar geri dönüyor! İşte Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini
00:09 Bakan Nebati'den Güldür Güldür'de yayınlanan skecine ilk yorum: Keyifle izledim
23:35 2. Lig'e düşen Bursaspor'da tansiyon yükseldi! Taraftar, takım kaptanına yumruk attı
23:13 Liverpool'da Klopp, adını tarihe yazdırmaya devam ediyor! FA Cup'ta 16 yıllık hasret sona erdi
23:11 Drone ve köpeklerle yapılan arama çalışmaları sonuç verdi: 86 yaşındaki yaşlı kadın ormanda bitkin halde bulundu
23:10 İstanbul'da son 24 saatin göçmen bilançosu: Toplam 352 düzensiz göçmen yakalandı, sınır dışı işlemleri başladı
23:08 Trabzon'da görkemli tören! Şampiyonluk kupası futbolcuların ellerinde göğe yükseldi
22:59 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 06:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: SoftBank'tan 2021 mali yılında 1,71 trilyon yen net zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement