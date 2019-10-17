Son Dakika Haberleri: SoftBank ve JPMorgan güçlerini WEWork için birleştirdi
Son Dakika Ekonomi SoftBank ve JPMorgan güçlerini WEWork için birleştirdi

SoftBank ve JPMorgan güçlerini WEWork için birleştirdi

37 dakika önce

Çinli telekomünikasyon firması SoftBank ve ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın bir mali krizde olan WEWork için bir kaynak ve borç paketi üzerinde çalıştığı duyuruldu.

SoftBank ve JPMorgan güçlerini WEWork için birleştirdi, System.String[]

Çinli telekomünikasyon firması SoftBank  ve ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın bir mali krizde olan WEWork için bir kaynak ve borç paketi üzerinde çalıştığı duyuruldu.

CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son zamanlarda piyasada görülen dalgalanmalar sonrasında borsaya kote olan WeWork en büyük hissedarından kaynak ve ve JP Morgan'dan kredi almayı planlıyor.Habere göre, JPMorgan'ın bu girişimiyle ilgilenen yatırımcı sayısının yüze ulaşırken, WeWork hisseleri değer kaybına devam etti ve firmanın değeri 7 milyar dolara kadar geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
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