SoftBank ve JPMorgan güçlerini WEWork için birleştirdi
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Çinli telekomünikasyon firması SoftBank ve ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın bir mali krizde olan WEWork için bir kaynak ve borç paketi üzerinde çalıştığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:24 Kaynak: DHA
Çinli telekomünikasyon firması SoftBank ve ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın bir mali krizde olan WEWork için bir kaynak ve borç paketi üzerinde çalıştığı duyuruldu.
CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son zamanlarda piyasada görülen dalgalanmalar sonrasında borsaya kote olan WeWork en büyük hissedarından kaynak ve ve JP Morgan'dan kredi almayı planlıyor.Habere göre, JPMorgan'ın bu girişimiyle ilgilenen yatırımcı sayısının yüze ulaşırken, WeWork hisseleri değer kaybına devam etti ve firmanın değeri 7 milyar dolara kadar geriledi.
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