Son Dakika Haberleri: Sofuoğlu: Hız Tutkusu Olan Gençler İçin Pist Yapacağız

Sofuoğlu: Hız Tutkusu Olan Gençler İçin Pist Yapacağız

1 saat önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motor sporlarına uygun tesis bulunmadığını söyledi.

Sofuoğlu: Hız Tutkusu Olan Gençler İçin Pist Yapacağız, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motor sporlarına uygun tesis bulunmadığını söyledi.  Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapılacak yarış pisti ile ilgili bilgi veren Sofuoğlu, "Hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Öyle bir yer yok. Biz bunu inşallah Cumayeri'nde yapacağız" dedi. 

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Cumayeri Belediye Başkan adayı Recep Tuna'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Sofuoğlu, milli sporcu olduğu dönemde Cumayeri ilçesine yapacakları yarış pistinin halen tamamlanamadığına kaydetti. Türkiye'de pist eksikliği olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Daha önce Ankara'da beni Melih Gökçek bile davet etti. Bu hayal projeyi herkesin beklediği projeyi gerçekleştirebilir miyiz diye gittik yeri belirledik, ardından danışmanlarını İtalya'da benim yarışlarıma gönderdi. Parkur incelendi, alan belirlendi ama gel gelelim yapamadık. Bu projeyi hayata geçiremedik. Türkiye'de çok büyük bir eksilik var. Motor sporlarına uygun tesis yok. Bu pisti siyasi kimliğim yokken sporcuyken benim yapacağımı söylediler, bende arayış içindeydim. Biz mecliste 3 ay önce bir kanunu onayladık. Caddelerde hız drift yasaklanacak, cezalar arttırılacak. Peki bu hız tutkusu olan gençlerin bu tutkularını yaşayacakları yerler var mı? Öyle bir yer yok. Biz bunu inşallah Cumayeri'nde yapacağız." diye konuştu. Milletvekili Kenan Sofuoğlu ardından sevenleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:13 Kaynak: DHA

Sakarya, AK Parti, Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 Gün 24 Saat Usulüne Geçeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 20:24:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sofuoğlu: Hız Tutkusu Olan Gençler İçin Pist Yapacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]