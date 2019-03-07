Sofuoğlu, Motor Aşkını Anadolu'ya Taşıyor

KNN54 & Yamaha Yarış Okulu projesine, Yamaha Motor Türkiye aracılığıyla start veren Kenan Sofuoğlu ilk adımı, yarış serüveninin başladığı memleketi Akyazı'da verilen projenin ikinci durağı Diyarbakır olacak.

KNN54 & Yamaha Yarış Okulu projesine, Yamaha Motor Türkiye aracılığıyla start veren Kenan Sofuoğlu ilk adımı, yarış serüveninin başladığı memleketi Akyazı'da verilen projenin ikinci durağı Diyarbakır olacak.



'Spora Görül Ver Projesi' kapsamında 13-16 yaş aralığındaki yetenekli gençler Sofuoğlu'ndan eğitim alarak R3 bLU cRU Challenge'da yarışma hakkı elde edecekler.



Hedef Anadolu'daki gençlere ulaşmak...



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, "Bu proje kapsamında amacımız büyük şehirler dışında Anadolu'daki gençlere de ulaşmak. Anadolu'da, büyük şehirlerdeki imkanlara sahip olmayan, yetenekli ve kendini göstermek için fazlasıyla heyecanlı gençler var. İlk adımı kendi memleketim olan Sakarya Akyazı'da bu okulda attık. Bundan sonraki durağımız Nisan'da Diyarbakır olacak. Gençlerin farklı spor dallarını tanımaları yeni sporcuların yetişmesini sağlayacaktır" dedi.



Bora Cansever: "Türkiye'den neden dünya yıldızları çıkmasın?"



Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Cansever ise, "Bugün motosikletle buluşan çocukların gözündeki ışığa, duydukları heyecana yakından şahit olduk. Amacımız, imkansızlıklar ve fırsat eşitsizliği nedeniyle şans bulamamış genç yeteneklere ulaşarak onlara kedi hikayelerini yazma şansı tanımak. Türkiye'nin genç nüfusu ve bunun yarattığı potansiyele çok güveniyoruz.. Eğer yeterli imkan verilir ve doğru bir yönlendirme yapılırsa dünya pistlerinde aynı Kenan Sofuoğlu gibi isimlerini duyuracaklarını düşünüyoruz. Türkiye'den neden dünya yıldızları çıkmasın? Biz yeni şampiyonların çıkacağına inanıyoruz" dedi.

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