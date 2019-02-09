Son Dakika Haberleri: Sofuoğlu: Motosikletçiler İçin Bariyer Uygulaması Başlangıç

Sofuoğlu: Motosikletçiler İçin Bariyer Uygulaması Başlangıç

15 dakika önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması beni çok mutlu etti" dedi.

Sofuoğlu: Motosikletçiler İçin Bariyer Uygulaması Başlangıç, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması beni çok mutlu etti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya- Kemer Yolu'nun Çaltıcak Mevkii'nde düzenlenen 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması' programına katıldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Turhan, motosiklet kullanıcılarıyla birlikte Motorcu Dostu Bariyer Sistemleri'ni inceledi. Bakan Turhan ve Vali Karaloğlu, motosiklete binerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

SOFUOĞLU: NEREDEN GELDİĞİNİ BİLEN BİRİ OLARAK DESTEK OLDUM

AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirtti. Bu konunun yıllardır gündemde olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Ama bir türlü adım atamamıştık. Son zamanlarda özellikle böyle bir görev üstlenmem, boynumun borcu olmuştu. Nereden geldiğini bilen biri olarak motosikletçilere bu konuda destek olmak için elimden geleni yaptım. Bakanımıza gittik, beni kırmadılar. Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması, pilot uygulama olarak buradan başlatılması beni çok mutlu etti" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:47 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Masadaki Suyu Fırlattı

Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:02:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sofuoğlu: Motosikletçiler İçin Bariyer Uygulaması Başlangıç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]