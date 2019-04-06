Sofuoğlu'ndan Diyarbakırlı Çocuk ve Gençlere Motosiklet Eğitimi

AK Parti Sakarya Milletvekili
ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu
, başlattığı "Spora Gönül Ver" projesi kapsamında Diyarbakır
'da bir okulda öğrencilere eğitim verdi.
Sofuoğlu, motor sporuna ilgi duyan genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla başlattığı proje kapsamında merkez Bağlar
ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Yoğun ilgiyle karşılanan Sofuoğlu, bazı öğrencileri motosiklete bindirdi, öğrencilerle okulun bahçesinde motosiklet sürdü, birlikte fotoğraf çektirdi.
Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne gittiği günlerde "Spora Gönül Ver" adıyla bir proje başlattığını anımsattı. Bu projeyle özellikle Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrini gezeceğini ifade eden Sofuoğlu, hiç kimsenin gitmediği yerlere gidip oradaki çocuklara sporu, motor sporunu aşılamak ve onlara destek olmak istediklerini belirtti.
Projeye bazı sponsor markaların destek verdiğini anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti:
"Bunlarla beraber bir kupa yapalım, o kupada yetenekli sporcuları seçelim ve o sporcuları alıp dünya arenalarına çıkartalım dedik. Sadece İstanbul
, Sakarya, İzmir
değil de Türkiye'nin her yerindeki çocuklara ulaşalım, yetenekli çocukları bulalım, onlara motosikleti gösterelim, motosiklet kullandıralım, çok iyi gördüğümüz çocukları seçelim, şampiyonayı alalım ve ülkemize yeni sporcular kazandıralım istedik."
Diyarbakır'da bir okul seçtiklerini ve şehirdeki motosiklet tutkusu olan çocukları davet ettiklerini kaydeden Sofuoğlu, ilginin çok fazla olduğunu dile getirdi.
Kenan Sofuoğlu, "Bizim bu çocuklara bir tutku, bir heves ya da hayatlarında başarılı olacakları bazı konularda imkanlar sağlamamız gerekiyor. Çocukların bu ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Bu çocuklardan ileride ülkemizi temsil edecek, faydalı, hayırlı sporcular çıkmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
Projeye 700'ün üzerinde talep olduğunu ancak bu taleplerden elemeler yapılacağını anlatan Sofuoğlu, ilk önce sayının 35'e, sonra 10'a düşürüleceğini, kalan 10 kişiye eğitim verileceğini bildirdi.
Sofuoğlu, şunları aktardı:
"Eğitilecek şampiyon ismi ise Avrupa
ve Dünya Şampiyonalarına kendi imkanlarımızla göndereceğiz. Motor sporları pahalı bir spor dalı. Yüzlerce sporcuyu seçip Avrupa'ya gönderme şansımız yok. Bu projeyi yaparken de devletten bir kuruş talep etmedik. Kendi imkanlarımızla, sponsorlarla yaptığımız bir proje. İmkanlarımız kısıtlı ama amacımız her yere ulaşmak. Rabbim inşallah bu çalışmaların sonunda Türkiye'ye faydalı bireyler yetiştirmek anlamında bize imkan sağlar." Motosiklet
kullanan çocuklardan Selen Rojin Osmanoğlu
da Sofuoğlu ile motosiklete binmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Kenan Sofuoğlu'nun okula geleceğini bilmiyordum, bu sabah öğrendim ama iyi ki gelmesini beklemişim." dedi. Yasin Aydın
da, ilk defa küçük motora bindiği için çok heyecanlı olduğunu anlatarak, eğitimin çok eğlenceli geçtiğini dile getirdi.