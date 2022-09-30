Bulgaristan'da Çin Hakkında Kitap Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da Çin Hakkında Kitap Yayımlandı

30.09.2022 13:34
Bulgaristan'da Çin Hakkında Kitap Yayımlandı

SOFYA, 30 Eylül (Xinhua) -- "Bulgarların Gözünden Çin" adlı yeni bir kitap, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Çin Kültür Merkezi'nde Perşembe günü düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı.

SOFYA, 30 Eylül (Xinhua) -- "Bulgarların Gözünden Çin" adlı yeni bir kitap, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Çin Kültür Merkezi'nde Perşembe günü düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı. Yaklaşık 400 sayfalık kitap, Çin'i ziyaret eden 25 Bulgar ile yapılan söyleşilerden oluşuyor. Törende konuşan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova, birçok Bulgar vatandaşın kitabı ilgiyle okuyacağını söyledi. Yotova, "Çin kültür ve felsefesinin bilge olması gibi bu kitap da birçok bilgelik içeriyor" diye konuştu. Çin'in Bulgaristan Büyükelçisi Dong Xiaojun, kitapta söyleşine yer verilen kişilerin içtenlik, iyi niyet, merak, azim ve cesaret dolu olarak Çin'e seyahate çıkıp bu ülkeyi keşfedip incelediğini dile getirdi. Kitabın yazarı olan Sonya Alexieva, halkla ilişkiler alanında uzun yıllara dayanan deneyime ve seyahat ve turizm konusunda özel uzmanlığa sahip. Alexieva, söyleşisine yer verilen kişilerden bazılarının Çin'e sadece bir kez giderken, bazılarının beş kez gittiğini, üçününse "sayısız kez" Çin'i ziyaret ettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı Antik Kalıntılar Batı Han Hanedanlığı'nın Çin'in Yunnan Eyaletindeki Hakimiyetini Doğruladı Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor Çin'in Kuzeydoğusundaki Donmuş Topraklarda Hızlı Demiryolu İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Çin Hakkında Kitap Yayımlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 19:38:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Çin Hakkında Kitap Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement