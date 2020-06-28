Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk kez hatim merasimi düzenlendi - SOFYA - Son Dakika

Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk kez hatim merasimi düzenlendi - SOFYA

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 70 yıllık aradan sonra ilk kez hatim merasimi yapıldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 70 yıllık aradan sonra ilk kez hatim merasimi yapıldı.

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Başkentteki tek cami olan Banya Başı Camisi'nin arkasındaki parkta düzenlenen merasimde, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 17 öğrenci sureler okudu. Kur'an kursuna devam eden 4-12 yaşlarındaki 22 öğrenci de dualar okuyup şarkılar, şiirler söyledi ve hazırladıkları skeçleri sahneledi.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 yıldan bu yana ilk kez böylesi bir hatim etkinliği düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Sofya Bölge Müftülüğüne bağlı kursun 9 yıl önce açıldığını anımsatan İzbiştali, "Biz daha başından beri böylesi bir günü, böylesi bir kutlamayı hayal etmiştik. Allah'a şükür ki bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve başka engellere rağmen 53 öğrencimiz kursa devam etti ve onlardan 13 çocuğumuz Kur'an'ı hatmedebildi. Bugün onların başarılarını kutluyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

İzbiştali, geçen yıl Kur'an kursuna 27 öğrencinin katıldığına, bu yıl sayının 53'e çıktığına işaret ederek, "Bu da gösteriyor ki Sofya'daki çocukların müftülüğümüzün sunduğu Kur'an kurslarına ilgisi artıyor." diye konuştu.

"Kovid-19 salgınına rağmen eğitim verimli geçti"

Sofya Bölge Müftülüğünde üç yıldır Kur'an eğitmenliği yapan Fatme Rahim Hatip, salgın ortamında eğitimi çevrim içi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

İlk yılında 7, ikinci yılında 27 ve bu yıl da 53 öğrencisi olduğunu anlatan Hatip, şöyle konuştu:

"Her cumartesi ders görüyoruz. Dört grubumuz var. Kurslarımız koronavirüs salgınından etkilendi. Ülkede 13 Mart'ta salgınla ilgili olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Biz de o günden bu yana Kur'an kursumuza internet üzerinden kesintisiz olarak devam ettik. Derslerimiz cumartesi ve pazar günleri de oldu. Her şeye rağmen salgın ortamında derslerimiz çok verimli geçti."

Salgın ortamında geçen kurs eğitiminde çocukların özellikle yüz yüze sosyal ilişkilere özlem duyduğuna dikkati çeken Hatip, "Çocuklarımız 'Fatma Hanım size dokunamıyoruz, size sarılamıyoruz' diye özlemlerini dile getiriyordu. İnşallah en yakın zamanda onlara kavuşur sarılırım, böylece derslerimize devam ederiz." şeklinde konuştu.

Hatim törenine Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Haci, Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Bulgaristan'daki Dini Topluluklar Birliği Başkanı Birali Birali, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç ve diğer yetkililer katıldı.

Etkinliğin sonunda Kur'an'ı hatmeden ve merasimde yer alan öğrencilere hediyeler verildi.

Bulgaristan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:59 Kaynak: AA

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