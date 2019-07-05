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Sofya'da, başmüftülük merkezine taşlı saldırı

1 saat önce

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da, Müslümanların dini işlerinin düzenlendiği resmi kurum olan başmüftülük merkez binasına, taşlı saldırıda bulunuldu.

Sofya'da, başmüftülük merkezine taşlı saldırı, System.String[]
BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da, Müslümanların dini işlerinin düzenlendiği resmi kurum olan başmüftülük merkez binasına, taşlı saldırıda bulunuldu. Atılan taşlarla pencere camlarının kırıldığı görüldü.
Sofya'da bulunan, ülkede yaşayan 1 milyondan fazla Müslüman'ın dini işlerinin düzenlendiği başmütflük merkez binasına, dün gece, kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıda bulunuldu. Atılan taşlarla pencere camlarının kırıldığı görüldü. Başmüftülük yetkilileri, kamera kaydı da bulunan saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için polise ve savcılığa başvurdu.
Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, saldırının ırkçı ve İslamofobik olduğunu söyledi.
İslam dini mabetlerine ve Müslümanların ibadetlerine yönelik saldırıların çoğaldığını kaydeden Faik, "Bunun, 'içeri bir taş eylemi' olarak bakılıp, azımsanmak istenmesine karşı çıkıyoruz. Bundan 3 gün önce Karlıova'daki Kurşunlu Camii'nin camları taşlarla kırıldı, 2 gün önce ise ülkede çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Parti Merkezi'ne taşlar fırlatıldı. Bu sistematik bir hal alıyor ve bizi rahatsız ediyor. Nefret dilinin bu denli yayılmasından endişeliyiz. Bulgar makamlarından bize 'geçmiş olsun' dilekleri ileten olmadı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Hasan Ulusoy, bizi bu sabah ziyaret ederek, üzüntüsünü ifade etti. Polis ve savcılığın gerekeni yapmasını istiyoruz. Çok sıklaşan bu nefret eylemleri karşısında Avrupa mercilerine de sesimizi duyuracağımız belirtiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan HÖH tarafından saldırının kınandığı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu vandalizm eylemini kınıyoruz. Aşırı nefret, tahammülsüzlük, ırkçılık ve İslamofobi eylemleri Bulgaristan vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini tehdit ediyor ve ülkedeki demokrasiyi sınamadan geçiriyor" denildi.


- Bulgaristan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:46 Kaynak: DHA
Bulgaristan, Merkez, Sofya, Güncel
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