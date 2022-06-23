Sofya Havaalanı'nda "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sofya Havaalanı'nda "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi açıldı

23.06.2022 21:08

Sofya Havaalanı'nda gerçekleşen etkinlik Etkinliğe katılanlar Fotoğraf sergisi THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak'ın konuşması Dimitar Karanikolov'un konuşması Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün konuşması Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile röportaj Dimitar Karanikolov...

Sofya Havaalanı'nda gerçekleşen etkinlik

Etkinliğe katılanlar

Fotoğraf sergisi

THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak'ın konuşması

Dimitar Karanikolov'un konuşması

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün konuşması

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile röportaj

Dimitar Karanikolov ile röportaj SOFYA (AA) – Türk Hava Yolları'nın (THY) Sofya Havaalanı'nda sponsorluğunu yaptığı "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi törenle açıldı.

THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, açılışta yaptığı konuşmada, "Tüm sanat ve seyahat severleri, yetenekli Dimitar Karanikolov'un merceğinden dünyanın güzelliğine dokunmak için sihirli sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Seyahat, bizi zenginleştiren ve yeni duygular ve deneyimlerle dolduran uçsuz bucaksız bir zenginliktir." dedi.

Karanikolov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslında mimar olduğunu, 10 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını ve 3 yıl önce THY'den bir sanat projesi için teklif aldığını anlattı. THY'nin en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmeye destek verdiğini vurgulayan Karanikolov, "6 destinasyon belirledik. Araya Kovid-19 salgını girdi ancak her şeye rağmen projemiz başarıyla sonuçlandı. Olağanüstü mekanlar gezdik, olağanüstü insanlarla tanıştık." diye konuştu.

Dünyanın her yerinde güzelliği keşfetmekten mutluluk duyduğunu belirten Karanikolov, "Sergimizin verdiği mesajına gelince, tüm dünyada insanlar güzel ve ilginçtir ve farklı kültürlerle temas ederken maneviyatımız zenginleşir." dedi.

Serginin açılış törenine katılan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de THY'nin her zaman olduğu gibi Sofya'da da son derece aktif olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"THY, Sofya ve Varna'dan günde 3 seferle Bulgaristan'ı bütün dünyaya, 300'den fazla destinasyonla bağlayabilen kapasitesini gösteriyor. Bundan sonra da THY, Bulgaristan'da da sanatı, sanatçıyı desteklemeye ve bizimle buluşturmaya devam edecek."

Dimitar Karanikolov'un Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Özbekistan, Etiyopya, Lübnan ve Endonezya'ya gezilerinde çektiği binlerce fotoğraftan derlenen 40 eserin yer aldığı sergi bir ay açık kalacak.

YORUMLAR
500
THY Cyber Take Off Kampı başladı THY Cyber Take Off Kampı başladı
Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sofya Havaalanı'nda 'Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:02 CHP'li Kasap, "25 bin lira alan aile hekimi yok" dedi, AK Partili Güneş, bordroyla cevap verdi
20:46 'Müstehcen görüntülü görüşme' iddiası sonrası CHP'li İl Genel Meclis Üyesi partiden istifa etti
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 21:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sofya Havaalanı'nda "Dimitar Karanikolov ile Dünya Turu" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement