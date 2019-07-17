Sofya Havalimanı'nda "TAV - ADP" tercih edilen olmadı
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Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı'nın, Sofya Havalimanı'nın 35 yıllık işletmesi için açtığı ihalede teklif veren firmalar arasında yer alan TAV Havalimanları ve ana ortağı Aeroports de Paris (ADP) Grubu'nun oluşturduğu konsorsiyum tercih edilen operatör olmadı.
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:06 Kaynak: DHA
'nın, Sofya
Havalimanı'nın 35 yıllık işletmesi için açtığı ihalede teklif veren firmalar arasında yer alan TAV Havalimanları ve ana ortağı Aeroports de Paris
(ADP) Grubu'nun oluşturduğu konsorsiyum tercih edilen operatör olmadı.
TAV Havalimanları'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı bildirim şöyle: "Şirketimiz ve ana ortağımız Groupe ADP'nin oluşturduğu konsorsiyumun, Bulgaristan Sofya Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren ihalede; tercih edilen operatör (concessionaire of the tender) olmadığı öğrenilmiştir"
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