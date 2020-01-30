Sofya'nın ilk kadın Büyükelçisi, güven mektubunu Radev'e sundu - Son Dakika

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'ya Türkiye ilk kadın Büyükelçisi olarak atanan Aylin Sekizkök, güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un Brüksel'e atanmasının ardından Sofya'ya ilk kez kadın büyükelçi olarak Aylin Sekizkök atandı. Yeni Büyükelçi Sekizkök, bugün güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e törenle sundu. Tören öncesinde Cumhurbaşkanlığı önünde muhafız temsil birliklerinin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yeni Büyükelçi Bulgaristan marşıyla karşılandı, Cumhurbaşkanlık binasına Türk bayrağı göndere çekildi. Güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sunan Büyükelçi Aylin Sekizkök, daha sonra çıkarken Türkiye Milli Marşı ile karşılandı. Resmi muhafızlar bandosunun seslendirdiği Türkiye Milli Marşı duygulu anlar yaşattı. Askerleri selamlayan Türkiye Büyükelçisi Sekizkök, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, DHA 'ya yaptığı açıklamada, yeni görevindeki hedeflerini anlattı. Sekizkök, şunları söyledi: