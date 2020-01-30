Sofya'nın ilk kadın Büyükelçisi, güven mektubunu Radev'e sundu - Son Dakika
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Sofya'nın ilk kadın Büyükelçisi, güven mektubunu Radev'e sundu

7 saat önce

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'ya Türkiye ilk kadın Büyükelçisi olarak atanan Aylin Sekizkök, güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu.

Sofya'nın ilk kadın Büyükelçisi, güven mektubunu Radev'e sundu, System.String[]

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'ya Türkiye ilk kadın Büyükelçisi olarak atanan Aylin Sekizkök, güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un Brüksel'e atanmasının ardından Sofya'ya ilk kez kadın büyükelçi olarak Aylin Sekizkök atandı. Yeni Büyükelçi Sekizkök, bugün güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e törenle sundu. Tören öncesinde Cumhurbaşkanlığı önünde muhafız temsil birliklerinin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yeni Büyükelçi Bulgaristan marşıyla karşılandı, Cumhurbaşkanlık binasına Türk bayrağı göndere çekildi.  Güven mektubunu Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e sunan Büyükelçi Aylin Sekizkök, daha sonra çıkarken Türkiye Milli Marşı ile karşılandı. Resmi muhafızlar bandosunun seslendirdiği Türkiye Milli Marşı duygulu anlar yaşattı.  Askerleri selamlayan Türkiye Büyükelçisi Sekizkök, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, DHA'ya yaptığı açıklamada, yeni görevindeki hedeflerini anlattı. Sekizkök, şunları söyledi:

"İki ülke arasında durmadan gelişen, hem ikili planda hem de uluslararası platformda, NATO müttefikliğimiz ve AB çerçevesinde ortaklığımız dahil olmak üzere, çok yoğun bir diyaloğumuz var. Bu ilişkilerde pozitif bir gündemde gelişme teamülünde. Özellikle güvenlik konularında gayet yakın işbirliğimiz var Bulgaristan makamlarıyla. Bu konuda çok memnunuz gösterdikleri işbirliğinden. Enerji, güvenlik, ticaret, çok boyutlu bir ilişkiler manzumesi içerisinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Yoğun bir gündem olacak. Sayın Dışişleri Bakanımız bugün öğleden sonra gelecek Bulgaristan'a. Benim için çok anlamlı oldu. Güven mektubumu sunduğum gün Sayın Dışişleri Bakanımızın da Sofya'ya geliyor olması çok hızlı bir başlangıç olacak bizim için. Çok mutluyuz. Türkiye'nin gündemi çok yüklü. Ortadoğu, Libya'daki gelişmeler, Suriye, Irak, enerji güvenliği, terörle mücadele, göç. Bu sınamaları fırsata çevirmek suretiyle çıkma noktasında büyük bir çaba sarf ediyor ülkemiz. Bunun içinde Avrupa'nın, Balkanların her zaman ayrı bir yeri var Türk dış politikasında, komşu ülke olması hasebiyle Bulgaristan'ın çok, çok özel bir yeri var. Buradaki soydaşlarımızın barış ve refah içerisinde yaşamaları ve Bulgar ekonomisine katkıda bulunmaları anlamında da çok önemli bir ülke. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz."


Bulgaristan, Türkiye, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:10 Kaynak: DHA
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