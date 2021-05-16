Soğan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Soğan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:20
Soğan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Soğan alerjisi bazı insanlarda görülebilecek bir alerji türüdür.

Soğan alerjisi bazı insanlarda görülebilecek bir alerji türüdür.

Soğan Alerjisi Nedir?

Soğan tüm yemeklerde kullanılan bir yiyecektir. Soğan herkesin sevdiği bir gıda türüdür. Fakat bazı insanlar soğana karşı hassas olabiliyor. Soğanın içerisinde yer alan maddeler sebebiyle insan vücudu bazen tepkiler verebiliyor. Bu durum alerjiyi işaret ediyor. Soğan alerjisi herkeste görülen bir alerji türü değildir. Fakat pek çok insanda görülebiliyor. Soğana alerjisi olan kişiler soğan içeren her türlü gıdayı tükettiklerinde vücutlarında bazı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler alerjileri işaret eder. Soğan alerjisinin tespiti yapılabilmesi için alerji testlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Alerjisi olan kişiler kendi kendine neye alerjisi olduğunu tespit etme konusunda zorluk yaşayabilir.

Soğan Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Alerjiler vücutta çok büyük tepkimeler gösterebiliyor. İnsan vücudunda bulunan bağışıklık sistemi, bazı gıdaları zararlı olarak kabul eder ve bir tepki gösterir. Bu tepkiler insanları zor bir duruma sokabilir. Gösterilen belirtiler insanları rahatsız eden türdendir. Özellikle kaşıntı ve lekeler alerjilerin en büyük belirtileridir. Soğan alerjisinin oluşma nedeni, içerisindeki bazı besin değerleri bazı vücutlarda kabul edilmiyor. Bu sebepten dolayı vücut tepki göstererek alerjiyi meydana getiriyor. Soğan içeren tüm gıdalar alerjiye sebep oluyor. Soğan alerjisi olan kişiler soğan tüketmesi durumunda sürekli olarak belirtileri göstermeye devam edecektir.

Soğan Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Soğan Alerjisi Belirtileri?

Soğan alerjisi olan kişiler bu durumu kolay bir şekilde tespit edemiyor. Alerji belirtisi gösteren kişiler neyden dolayı bu durumun oluştuğunu düşünerek alerji nedenini bulmaya çalışır. Fakat bu durum sadece testlerle mümkündür. Test yapılmadan herhangi bir gıdaya alerji olup olmadığı kolay anlaşılmaz. Sadece deneme ve yanılma yöntemiyle uzun bir sürede alerji tespit edilebilir. Soğan alerjisi olan kişilerde genellikle birçok belirti görülüyor. Bu belirtiler tüm alerji türlerine benzerlik gösterebilir. Alerjiler genellikle aynı tepkileri vererek, vücutta bazı belirtiler oluşturur. Soğan alerjisinin belirtileri şu şekildedir;

Burnun tıkanması

Nefes alma zorluğu

Mide bulantıları

Kusma

Baş dönmesi

Ateş

Kramplar

Kurdeşen

Kızarıklıklar

Soğan Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Soğan alerjisi olan kişiler bu durumdan nasıl kurtulacağını bulmak için araştırmalar yapabiliyor. Fakat alerjilerin kalıcı bir çözümü bulunmuyor. Soğan tüketilmesi durumunda oluşacak belirtiler ortadan kaldırılabiliyor. Fakat soğana olan alerji durumu kolay bir şekilde ortadan kaldırılamıyor. Doktorlar bu konuda alerjisi olan kişilere soğandan uzak durmalarını söylüyor. Alerjinin değil sadece belirtilerin ortadan kaldırılması mümkündür. Belirtiler bazı tedavi yöntemleri uygulanarak iyileştirilebiliyor. Bu durum her soğan tüketiminde olabilecek durumlardır.

Soğan Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Soğan alerjisi olan kişilere genellikle vücudun gösterdiği etkileri kaldırmak için tedaviler uygulanıyor. Alerjiyi tamamen gidermek mümkün olmuyor. Alerji sonrası gösterilen belirtiler bazı ilaçlarla tedavi ediliyor. Kızarıklık ve kaşıntı için özellikle birçok krem ve ilaç bulunuyor. Bu ilaçlar kullanılarak belirtiler kısa süre içinde iyileştiriliyor. Soğan alerjisi bulunan kişilerin soğan içeren hiçbir gıdayı tüketmemesi gerekir. Tüketmesi durumunda vücut direnç göstermesiyle belirtiler ortaya çıkacaktır. Bu belirtiler de krem ve haplarla iyileştiriliyor.

Soğan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Soğan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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