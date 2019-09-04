Son Dakika Haberleri: Soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara çıktı
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Soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara çıktı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptıkları aramada soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yaptıkları aramada soğan çuvallarının altında 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaldıran ilçesinden Erciş ilçesine kaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine, şüpheli araç yakın takibe alındı. İlçenin Salmanağa Mahallesinde durdurulan şüpheli kamyonette yapılan aramada, soğan çuvalları altına gizlenmiş vaziyette 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Jandarma, Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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