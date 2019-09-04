Son Dakika Haberleri: Soğan çuvallarının altından 4 bin paket kaçak sigara çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Soğan çuvallarının altından 4 bin paket kaçak sigara çıktı

2 saat önce

VAN'da, jandarmanın yol kontrolünde, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Soğan çuvallarının altından 4 bin paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

VAN'da, jandarmanın yol kontrolünde, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinden Erciş'e araçla kaçak sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine sürücü takibe alındı. Salmanağa Mahallesi'nde, sürücüsü durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:36:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğan çuvallarının altından 4 bin paket kaçak sigara çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]