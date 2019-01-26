Son Dakika Haberleri: Soğan Fiyatları Neden Arttı Daha da Artacak mı - Orhan Sarıbal

Soğan Fiyatları Neden Arttı Daha da Artacak mı - Orhan Sarıbal

1 saat önce

Soğan fiyatları neden arttı daha da artacak mı - Orhan Sarıbal.

Soğan fiyatları neden arttı daha da artacak mı - Orhan Sarıbal

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:20 Kaynak: Youtube

Orhan Sarıbal, Genel
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