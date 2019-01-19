Son Dakika Haberleri: Soğan fiyatlarında düşüş bekleniyor

Soğan fiyatlarında düşüş bekleniyor

11 dakika önce

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, soğanda gümrük vergisinin sıfırlanması sonrasında, "Bu adım, depoların boşalmasına, eldeki soğanların hızla piyasaya sürülmesine neden olur.

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Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, soğanda gümrük vergisinin sıfırlanması sonrasında, "Bu adım, depoların boşalmasına, eldeki soğanların hızla piyasaya sürülmesine neden olur. Depolar hızlı boşalırsa fiyat ucuzlar" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:35 

Türkiye, Ekonomi
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