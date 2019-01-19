Soğan fiyatlarında düşüş bekleniyor
11 dakika önce
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, soğanda gümrük vergisinin sıfırlanması sonrasında, "Bu adım, depoların boşalmasına, eldeki soğanların hızla piyasaya sürülmesine neden olur.
Türkiye
Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, soğanda gümrük vergisinin sıfırlanması sonrasında, "Bu adım, depoların boşalmasına, eldeki soğanların hızla piyasaya sürülmesine neden olur. Depolar hızlı boşalırsa fiyat ucuzlar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:35
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