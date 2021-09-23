Üye Girişi
Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş - Son Dakika

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş

23.09.2021 11:27
Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş, System.String[]

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı.

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı. Soğan kilosu 80 kuruştan alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta hasat başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren mevsimlik işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Anadolu insanının sofralarının baş tacı olarak bilinen soğanı toplayan işçilerin çalışmaları drone ile görüntülenirken binlerce soğan çuvalının yer aldığı tarlalar kırmızıya büründü.

Mercimek Ören köyü Muhtarı Cemal Yıldız, bu yıl 70 dönüm alana mor soğan ektiğini söyleyerek, "Biz soğanı köy olarak yaklaşık 50 yıldır ekiyoruz. Bu yıl da 60-70 dönüm mor soğan ektim. Tahmini olarak 250 ton civarı soğan hasadı yapacağız. Verimde sıkıntı yok ama şu an soğanın bir satış değeri yok. A kalite soğanı tarlada 80 kuruştan satıyoruz. Biz birkaç yıldır bu konulardan rahatsızız, yani girdi fiyatları ile bugünkü sattığımız fiyatların orantısı çok zıt. Biz bir gübreyi 150 liradan alırken şu an 340 liraya almaya başladık. Sadece 6 ayda değişen bir fiyat bu. Bugünde 80 kuruşa soğan satıyoruz, kalem de kurtarmıyor. Ama biz geleneksel olarak bunu yapıyoruz, yapmazsak ne yapacağız ya üretimden çekileceğiz ya da sabırla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam ise bu yıl ilçede 5 bin dönüm alana soğan ekimi yapıldığını belirterek, "Kümbet ovamızın verimli topraklarında bu sene 25 bin ton ürün hasadı elde edeceğiz bu sene verimli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah hayırlı, bereketli olur. Bu yıl ilçemizde 5 bin dönümde soğan ekimi yapıldı. Bunun 2 bin dönümü mor soğan, 3 bin dönümü de sarı soğan. Toplamda 25 bin tonluk bir hasat bekliyoruz. Verimli bir yıl geçiriyoruz. Mor soğan genelde ihracata gidiyor sarı soğanın da yurt içinde tüketimi sağlanıyor. Pazar sıkıntısı şu an için yok, alım oluyor. Şu an depolama yapılıyor ihtiyaç halinde soğanların sevkiyatları yapılıyor. Pazar sıkıntısı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül - Erdoğan Budak-İHA)

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş

Türkiye, Kümbet, Yozgat, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş - Son Dakika


Son Dakika

Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi 11:40 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:32 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı 11:10 İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı 11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 10:48 Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:17 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
11:35 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
11:31 Son Dakika! Altının gram fiyatı 492 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
Cübbeli Ahmet'tin Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt         
12:20
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 12:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement