Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor - Son Dakika

Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor

27.03.2021 12:57

Türkiye'nin en erkenci soğanının 2 hafta sonra hasat edileceği Adana'da üreticiler pazar bulamama korkusu yaşıyor.

Türkiye'nin en erkenci soğanının 2 hafta sonra hasat edileceği Adana'da üreticiler pazar bulamama korkusu yaşıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen sene pandemi nedeniyle ihracat yapamadık ve pazarı başka ülkelere kaptırdık. Şu an Hindistan'ın soğan ihtiyacı var yetkililerin gerekli girişimleri yapmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin turfanda soğan merkezi olan Adana'da 2 haftaya kadar hasadın başlaması bekleniyor. Türkiye'nin soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat öncesi üreticiler, geçen yılki gibi pazar bulamama korkusu yaşıyor.

"SOĞANDA PAZARI KAPTIRDIK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Soğanda bu yıl verim bolluğu yaşanacak. Pandemiden dolayı ülkemizde soğan açığı olur diye soğanın yurtdışına izni açılmadı. Daha sonra açıldı ama soğanlar elde kaldı. Bazı tarlalar sürüldü bazı tarlalarda yok fiyatına satıldı. Bu yıl da aynı durumlar olmasın diye konuyu şimdiden gündeme getirmek istedik. Bu yıl da soğanlar çok kaliteli verim çok güzel ihracat açık fakat geçen yıl kapalı olduğundan dolayı biz pazarımızı Mısır, İran, Tacikistan'a kaptırdık. O ülkeler de soğanı geçen yıl iyi fiyatlara sattığı için bu yıl daha çok ekti" dedi.

"NE ALAN NE SATAN VAR"

Bu yılda Ankara Polatlı'daki depolarda 60-70 bin ton soğan olduğunun altını çizen Doğan, "Diğer illerini de eklersek soğan 80-90 bin tona ulaşacak. Eğer biz yurt dışında pazar bulamazsak, soğanımız elimizde kalacak. Martın son haftasındayız. Hasat yaklaşıyor soğanı ne alan ne satan var. Biz bu yılda yurt dışına soğan göndermezsek soğanların çoğu sürülebilir" diye konuştu.

"FİYATLAR DALGALANACAK"

Şu an Polatlı'da depolardaki soğanların tüccarlar tarafından çiftçiden 30 kuruşa alındığını kaydeden Mehmet Akın Doğan, "30 kuruşa alınan soğanların yeşerdiği için seçilip 60-70 kuruştan piyasa sürülmekte. Zaten 30 kuruşa satılan soğan zarar. Bu soğanın çuvallama maliyeti bile değil. Nasıl ki 2 yıl önce soğan fiyatı çok yükseldi, tanzim satışlar açıldı. Eğer bu yılda çiftçimiz soğandan para kazanamazsa inanın seneye soğan ekimi olmayacak 2 yıl önceki gibi fiyatlar dalgalanacaktır. Şu an Hindistan ve Bangladeş'in soğan açığı var. Buralara soğan gönderebilirsek hem ülkemize döviz kazandıracağız hem ülkemiz çiftçimiz kazanacak. Yetkililerin gerekli girişimleri yapmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici/İHA)

Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor
Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor
Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor
Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor

Mehmet Akın, Türkiye, Adana, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğan hasadı yaklaşıyor üretici pazar bulamama korkusu yaşıyor - Son Dakika


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