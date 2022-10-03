Soğan rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Soğan rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

03.10.2022 09:53
Soğan rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ovada soğan üretiminde 25 bin ton rekolte beklenirken geçtiğimiz yıl tarlada 80 kuruşa satılan soğanın kilogramı bu yıl 4 liradan satışa sunuluyor.

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ovada soğan üretiminde 25 bin ton rekolte beklenirken geçtiğimiz yıl tarlada 80 kuruşa satılan soğanın kilogramı bu yıl 4 liradan satışa sunuluyor.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde soğan hasadı başladı. İlçeye bağlı Kümbet ova bölgesinde bu yıl 4 bin 300 hektar alana soğan ekimi gerçekleştirildi. 25 bin ton rekoltenin beklendiği Aydıncık ilçesinde, tarlada 4 liradan satışa sunulan soğan, hem verimi hem de fiyatıyla üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Hatay'dan Yozgat'ta gelen mevsimlik işçiler de soğan sökümü için günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutuyor. İşçiler sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor ve tırlara yüklenen soğanlar satış için yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Binlerce soğan çuvalının yer aldığı kırmızıya bürünen tarlalar da dron ile görüntülendi.

Soğan üreticisi Ali Çevik geçen yıla oranla soğan üretiminde artış olduğunu söyleyerek, "Hasadımız iyi, bu yıl yaklaşık 40 dekar soğan ektim. Yaklaşık 160 ton soğan aldım. Bu yıl hem fiyat hem de verim çok iyi. Geçen yıl soğanın kilogramını 40 ila 50 kuruş arasında sattık, bu yıl 4 ila 5 lira arasında satılıyor. Ürettiğimiz soğanlar yurt içinde birçok ile gidiyor. Soğanlarımız çok kaliteli. Göz yaşartan soğan bu yıl yüzümüzü güldürdü. Hem verim hem fiyat yönüyle yüzümüz güldü" dedi.

Hatay'dan mevsimlik işçi olarak gelen İsmail Basatemir ise "Hatay'dan geliyoruz tarım işçisiyiz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. 50-60 kişi geldik. Burada soğan, patates işi yapıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz, çadırda kalıyoruz. Hasat başladığı zaman geliyoruz bitince de memleketimize geri dönüyoruz. Bir kişi günlük 300 liraya kadar yevmiye alıyor. Geçimimizi buradan sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da bu yıl ilçe genelinde 25 bin ton civarı soğanda rekolte beklendiğini söyleyerek, "Bu sene soğan verimi geçen yıllara oranla daha da arttı. Fiyat olarak da çiftçiyi memnun edecek durumda. Geçen yıllarda ortalama olarak 4-5 ton verim alınıyordu, bu sene dekar başına 6-7 ton verim elde edilmesi bekleniyor. Kümbet ovada bu yıl 4 bin 300 hektar alana soğan ekildi. Buradan da yaklaşık olarak 25 bin ton gibi ürün elde edilecek. Bu da kamyon bazında hesaplandığında bin 250 kamyona tekabül ediyor. Kümbet ovamızdan bu ürünler Türkiye'nin her noktasına ulaştırılıyor. Sofralarda insanımızın ağzını acıtsa da çiftçilerimizin yüzünü bu sene güldürdü. Verimli bir yıl geçirdik. Bu sene soğan üretiminde çiftçilerimizin yüzü gülüyor hem verim açısından hem de fiyat açısından. Soğan şu an tarlada 4-5 lira arasında satımına başlandı" ifadelerine yer verdi.

(Bahadır Muhlis Gökgül - İHA)

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Aydıncık, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soğan rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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