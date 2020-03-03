Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Soğanda A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra fosfor, kalsiyum, sodyum, iyot, magnezyum ve potasyum mineralleri bulunur. Bu açıdan özellikle soğan suyu pek çok faydaya ve besin değerine sahiptir.



Soğan Suyunun Faydaları



Soğan suyu içerisinde farklı vitaminleri barındırdığı için öncelikle özellikleri ile soğanın yaraları ve iltihapları tedavi etmede kullanılmaktadır. Bu faydaları ile beraber soğan suyunun yararları şu şekildedir;



Soğan suyu oldukça iyi bir idrar söktürücüdür.



Soğan suyu tüketimi kan şekerinin dengelenmesini ve düşürülmesini sağlar.



Soğan suyu sindirimin kolaylaştırılmasına da yardımcı olur. Özellikle mide problemleri yaşayan kişiler soğan suyu ile daha sağlıklı bir mideye sahip olabilirler.



Soğan suyu bağırsakların hareketlerini artırarak, müshil etkisi göstermektedir.



Cilt yüzeyinde ise yaraların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.



Soğan Suyu Nasıl Hazırlanır?



Soğan suyu kürünü hazırlarken öncelikle kahverengi soğanları tercih etmek gerekir. Hijyen açısından önce soğanları sirkeli bir suda yıkamak gerekir. Ardından ise bir adet kuru soğanı dörde bölmelisiniz. Orta boy bir tencereye bölünen soğanları atarak, üzerine 2 bardak klorsuz su ilave ederek kaynatın. Yaklaşık 5 dakika soğanları kaynattıktan sonra soğan suyunu süzün. Kullanmak içinse mutlaka soğan suyunun ılımasını bekleyin.



Soğan Suyu Neye İyi Gelir?



Soğan suyu, vücudun her organına ve bölgesine iyi gelen bir içecektir. Saç sağlığı ve bitlerin yumurtlamasını önlemek için soğan suyundan faydalanabilirsiniz. Güçlü bir antioksidan içeriği bulunan soğan suyu cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Ayrıca kırışıklıkların giderilmesini de sağlar.



Soğan suyundan elde edilen kür ile ameliyat izleri büyük ölçüde giderilir. Ayrıca akne ve sivilce oluşumu da engellenir. Saçlarda uzamayı daha verimli ve hızlı hale getirir. Kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle bağışıklık sistemi ile ilgili sık rahatsızlanan kişilerin mutlaka soğan suyu kürü tüketmesi gerekir. Antioksidan bakımından zengin olan soğan suyu sayesinde astım ve alerjik rahatsızlıklardan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Kalp ve damar rahatsızlıklarının önlenmesine de yardımcı olur.



Soğan Suyu ile Zayıflık



Soğan suyu, içerisinde yüksek miktarda antioksidan içeriği için öncelikle vücutta bulunan ödemin kolaylıkla atılmasına yardımcı olur. Ayrıca vücuda biriken toksinler de soğan suyu sayesinde atımı daha kolay şekilde olur.



Tüm bu özellikleri bakımından soğan suyu güçlü bir yağ yakıcıdır. Vücutta bulunan yağların yakımını hızlandırır ve böylece kilo verilmesini de kolaylaştırır. Soğan suyu ile zayıflamak isteyen kişilerin özellikle aç karnına soğan suyu içmesi gerekir. Fakat her ne kadar doğal bir içecek olsa da mutlaka soğan suyu tüketirken de dikkatli davranmak gerekir. Dozunu aşmadıktan zayıflamak için soğan suyu tüketilebilir.