Son Dakika Haberleri: Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira
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Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde soğan üreticileri, komisyoncuların kendilerinden 30 kuruşa aldıkları soğanın marketlerde vatandaşlara 2 buçuk liraya satıldığını söyledi.

Soğan tarlada 30 kuruş, markette 2 buçuk lira, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde soğan üreticileri, komisyoncuların kendilerinden 30 kuruşa aldıkları soğanın marketlerde vatandaşlara 2 buçuk liraya satıldığını söyledi.


Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde çiftçilik yapan Hasan Özdemir, soğan üretimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dönüm başına bin 500 liraya yakın masraf ettiklerini kaydeden Özdemir, komisyoncuların soğanın kilosunu kendilerinden 30 kuruşa aldığını, marketlerde ise fiyatın 2 buçuk liraya kadar çıktığını söyledi. Özdemir, "Aracıların yapmış olduğu bir ağız birliği var. Soğanın kilogramını 30 kuruştan alıyorlar. Stokçular devreye girmiş durumda, birkaç ay sonra karaborsadan soğanı piyasaya sürecekler. Bu süreçte 6 lirayı geçecek soğanın kilogramı. Biz soğanı toplarsak da bu fiyata satsak yine zarar edeceğiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Hasan Özdemir, Diyarbakır, Çınar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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