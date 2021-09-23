Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar - Son Dakika

Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar
ANKARA - Ankara Bala'da hastaneye gitme fırsatı bulamayan soğan tarlasında çalışan işçiler Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerince aşılandılar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Ankara Bala'da hastaneye gitme fırsatı bulamayan soğan tarlasında çalışan işçilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerince aşılanma görüntülerini paylaştı. Koca paylaşımında, "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız" dedi.
Sağlık ekiplerince tarlada aşılanan işçiler, aşılarını yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederken herkesi aşı olmaya davet ettiler.
Kaynak: İHA
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